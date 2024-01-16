В Иркутске подросток с друзьями убил отчима и сбросил тело в реку













Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».



Сейчас с молодыми людьми проводятся проверки показаний. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».Сейчас с молодыми людьми проводятся проверки показаний. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Иркутске задержали четверых молодых людей, подозреваемых в убийстве 35-летнего мужчины. Один из задержанных – 16-летний сын сожительницы покойного мужчины.Всё произошло 10 января в одном из домов Правобережного округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.- Трое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет, а также 16-летний подросток избили сожителя матери несовершеннолетнего. От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте преступления. Затем злоумышленники с целью сокрытия следов преступления перенесли тело погибшего на берег реки Ушаковка, сделали прорубь и сбросили тело в воду, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Полицейские в кратчайшие сроки установили всех подозреваемых и задержали их. Спасатели вместе со следователями СК и криминалистами уже обнаружили тело в водоёме.