16 января

15 января

Популярное

В Иркутске подросток с друзьями убил отчима и сбросил тело в реку

В Иркутске подросток с друзьями убил отчима и сбросил тело в реку
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Все четверо уже задержаны

В Иркутске задержали четверых молодых людей, подозреваемых в убийстве 35-летнего мужчины. Один из задержанных – 16-летний сын сожительницы покойного мужчины.

Всё произошло 10 января в одном из домов Правобережного округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Трое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет, а также 16-летний подросток избили сожителя матери несовершеннолетнего. От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте преступления. Затем злоумышленники с целью сокрытия следов преступления перенесли тело погибшего на берег реки Ушаковка, сделали прорубь и сбросили тело в воду, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Полицейские в кратчайшие сроки установили всех подозреваемых и задержали их. Спасатели вместе со следователями СК и криминалистами уже обнаружили тело в водоёме.




Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Сейчас с молодыми людьми проводятся проверки показаний. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В ДТП в Иркутской области погибли две женщины
В ДТП в Иркутской области погибли две женщины
Происшествия, 16.01.2024
Столкнулись «УАЗ Патриот» и Nissan Qashqai
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
Происшествия, 16.01.2024
Убийство произошло на территории производственной базы
В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света
В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света
Происшествия, 16.01.2024
У женщины из-за тромба остановилось сердце
В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
Происшествия, 16.01.2024
Злоумышленники уничтожили более 18 кубов леса
В Бурятии предотвратили авиакатастрофу
В Бурятии предотвратили авиакатастрофу
Происшествия, 16.01.2024
Вертолёт, прилетевший в Закамну за человеком с инфарктом, мог разбиться
При возгорании автомобиля в Бурятии пострадал человек
При возгорании автомобиля в Бурятии пострадал человек
Происшествия, 16.01.2024
Машина вспыхнула прямо на федеральной трассе
В Братске сгорел новенький троллейбус
В Братске сгорел новенький троллейбус
Происшествия, 16.01.2024
Пассажиров в момент пожара не было
В Иркутске из детсада эвакуировали 78 детей
В Иркутске из детсада эвакуировали 78 детей
Происшествия, 16.01.2024
Возгорание произошло из-за короткого замыкания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^