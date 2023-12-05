Мужчина отрицает, что имел дурные намерения в отношении девочек
В Улан-Удэ полицейские установили личность мужчины, сильно испугавшего двух девочек тем, что преследовал их. Мужчину задержали и допросили.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце ноября учащиеся из микрорайона Батарейка забили тревогу, рассказывая о подозрительном мужчине. Незнакомец буквально преследовал на улице 13-летних девочек. По словам школьниц, он шёл за ними, несмотря на то, что они меняли маршрут и пытались отвязаться от него. Одну он «проводил» от остановки «Центральный рынок» до школы, вторую – до дома.
Перепуганные родители написали заявление в полицию. Правоохранители провели проверку, в том числе просмотрели записи с камер видеонаблюдения по пути следования одной из учащихся. Были установлены приметы проводившего её до ворот школы мужчины.
Вечером 1 декабря он для разбирательства доставлен в орган внутренних дел.
37-летний улан-удэнец подтвердил инциденты с несовершеннолетними 23 и 29 ноября. Однако он отрицает, что имел дурные намерения.
- Он сообщил, что в первом случае лишь шёл в одном направлении со школьницей. Во втором – планировал познакомиться, поскольку девушка, внимание на которую он обратил на улице Толстого, показалась ему взрослее своих лет, но та испугалась и убежала. По его словам, противоправных намерений он не имел и, кроме того, был пьян, - рассказали в МВД по Бурятии.
Полицейские провели профилактическую беседу с горожанином. Собранные материалы будут направлены в Следственный комитет – для дальнейшего разбирательства и вынесения правовой оценки действиям гражданина.
В Улан-Удэ задержали преследователя школьниц
Происшествия, Фото:
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