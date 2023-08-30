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Павильон Бурятии на ВЭФ прошёл испытание ливнями

Павильон Бурятии на ВЭФ прошёл испытание ливнями
Происшествия,  Фото:Фонд регионального развития Бурятии; Администрация Владивостока
Работы идут по графику

Разрушительные ливни во Владивостоке не повлияли на ход работ по подготовке павильона Бурятии к выставке «Улица Дальнего Востока», сообщили в фонде регионального развития республики.

- Ливни, действительно, были сильные, но разрушений на павильоне нет. В некоторых местах из-за большого количества осадков протекла крыша, но последствия удалось быстро устранить. Электричество есть, работы ведутся согласно графику. Уже 2 сентября состоится финальный осмотр объектов к выставке, а с 10 сентября мы будем готовы показать нашу экспозицию гостям и участникам Восточного экономического форума, - рассказал генеральный директор фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев, который сейчас находится во Владивостоке и контролирует ход работ.




На Владивосток обрушился циклон, который принёс 181 мм осадков. На дорогах образовались скопления воды, подтопления, сошёл сель и грунт, разлились реки.

Жителей и гостей города просят соблюдать все необходимые меры безопасности. По уточнённым данным синоптиков, сегодня в городе дождь, временами сильный. Порывы ветра могут достигать 30 м/с.



ВЭФ-2023 состоится с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В форуме примет участие и делегация от Бурятии.

Делегация Бурятии представит гостям экспозицию о Байкале, расскажет о туристических маршрутах, национальных парках, буддизме и пр.

Возрастное ограничение 6+
 
ВЭФ Владивосток ливень

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