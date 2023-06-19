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В Бурятии в ДТП погиб 28-летний водитель

В Бурятии в ДТП погиб 28-летний водитель
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он скончался на месте

В воскресенье, 18 июня, в Бурятии произошло смертельное ДТП. В посёлке Заиграево погиб 28-летний водитель автомобиля, врезавшийся в электроопору.

- В 21.05 часов 28 летний водитель «Ниссан Марч», следуя по улице Ленина в посёлке Заиграево, совершил наездом на электроопору. В результате ДТП водитель скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 6 июня в Прибайкальском районе – погиб 18-летний молодой человек, ехавший на мопеде.

2 июня в Прибайкальском районе произошло два крупных ДТП, унёсших жизни пяти человек. В перевернувшейся «Тойоте Карина» погибли молодой водитель и два пассажира. А в столкновении «Тойоты Пробокс» и автобуса с надписью «Дети» погибли пожилые водитель и пассажирка легковушки.


ДТП смерть

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