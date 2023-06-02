Смертельное ДТП вновь произошло в Прибайкальском районе
В Прибайкальском районе Бурятии произошло второе за день смертельное ДТП. Как сообщает «Прибайкалье-инфо», в трёх километрах от Горячинска перевернулся автомобиль «Тойота Карина».
В результате аварии погибли три человека, в том числе 21-летний водитель.
Ещё два человека госпитализированы. «Один доставлен в районную больницу, один – в город», - уточняет «Прибайкалье-инфо».
Таким образом, 2 июня в Прибайкальском районе погибли пять человек. Как сообщал «Байкал-Daily», в районе Мандрика в столкновении «Тойоты Пробокс» и автобуса с надписью «Дети» погибли водитель и пассажирка легковушки.
В Бурятии в перевернувшейся машине погибли три человека
Происшествия, Фото:
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