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В Бурятии в столкновении «Тойоты» и автобуса погибли два человека

В Бурятии в столкновении «Тойоты» и автобуса погибли два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ещё два человека получили травмы

Страшное ДТП произошло 2 июня в районе перевала Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии. Там столкнулись автомобиль «Тойота Пробокс» и автобус с надписью «Дети».

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, за рулём «Тойоты» находился 74-летний житель Иркутской области. По предварительным данным, именно он врезался в автобус. Отметим, пассажиров в автобусе не было.

 
В результате ДТП водитель «Пробокса» и пассажирка – 74-летняя пенсионерка – погибли. Они скончались на месте происшествия.

Водитель автобуса (73-летний мужчина) и 80-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы.

- В настоящее время автоинспекторами устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. Сотрудники полиции регулируют движение транспортных средств на месте происшествия, - уточнили в УГИБДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 27 мая в Кабанском районе: там погиб пассажир опрокинувшейся «Хонды CR-V». 21 мая в Кяхтинском районе погиб 81-летний водитель перевернувшегося на крышу автомобиля «Тойота Платц».

ДТП смерть

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