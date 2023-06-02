В Бурятии в столкновении «Тойоты» и автобуса погибли два человека







В результате ДТП водитель «Пробокса» и пассажирка – 74-летняя пенсионерка – погибли. Они скончались на месте происшествия.



Водитель автобуса (73-летний мужчина) и 80-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы.



- В настоящее время автоинспекторами устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. Сотрудники полиции регулируют движение транспортных средств на месте происшествия, - уточнили в УГИБДД.



Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 27 мая в Кабанском районе: там



В результате ДТП водитель «Пробокса» и пассажирка – 74-летняя пенсионерка – погибли. Они скончались на месте происшествия.Водитель автобуса (73-летний мужчина) и 80-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы.- В настоящее время автоинспекторами устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. Сотрудники полиции регулируют движение транспортных средств на месте происшествия, - уточнили в УГИБДД.Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 27 мая в Кабанском районе: там погиб пассажир опрокинувшейся «Хонды CR-V» . 21 мая в Кяхтинском районе погиб 81-летний водитель перевернувшегося на крышу автомобиля «Тойота Платц».

Страшное ДТП произошло 2 июня в районе перевала Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии. Там столкнулись автомобиль «Тойота Пробокс» и автобус с надписью «Дети».Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, за рулём «Тойоты» находился 74-летний житель Иркутской области. По предварительным данным, именно он врезался в автобус. Отметим, пассажиров в автобусе не было.