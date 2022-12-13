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В Бурятии пьяный водитель легковушки протаранил микроавтобус

В Бурятии пьяный водитель легковушки протаранил микроавтобус
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
«Фиат Дукато» завалился на бок

Ночью 12 декабря в Тункинском районе Бурятии пьяный 22-летний водитель легковушки устроил ДТП. Он врезался в микроавтобус, повалив его на бок.

- 22-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге Култук – Монды, в 500 метрах от села Зун-Мурино выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Фиат Дукато» под управлением водителя 1992 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 32-летний пассажир «Тойоты Калдина» получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 декабря в Баунтовском районе в перевернувшейся «Тойоте Премио» погибли пассажиры – мужчина и женщина
ДТП алкогольное опьянение

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