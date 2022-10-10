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В Улан-Удэ по вине пьяного водителя погибли парень и девушка

В Улан-Удэ по вине пьяного водителя погибли парень и девушка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Страшное ДТП произошло на улице Блинова

Сегодня ночью на улице Блинова в Улан-Удэ произошло страшное ДТП, унёсшее жизни двух молодых людей. 

Авария произошла около 1:30. Автомобиль «Хонда Аккорд» съехал с дороги и перевернулся. Машина в итоге оказалась разбита всмятку. 

Установлено, что за рулём находился 29-летний пьяный водитель, не имеющий прав управления транспортом.

- В результате ДТП пассажир 19 лет (парень) и девушка (на вид 20 лет, личность до сих пор не установлена) погибли на месте ДТП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сам водитель и ещё два пассажира с травмами госпитализированы.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 2 октября в Кяхтинском районе, где погиб водитель перевернувшейся «Тойоты Королла».
ДТП смерть

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