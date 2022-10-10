10 октября

09 октября

Популярное

Число жертв страшного ДТП в Улан-Удэ возросло до трёх

Число жертв страшного ДТП в Улан-Удэ возросло до трёх
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ещё один парень скончался в больнице

В Улан-Удэ выросло до трёх число жертв страшного ДТП, которое произошло ночью 10 октября на улице Блинова.

В больнице скончался ещё пассажир – 18-летний молодой человек. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Авария произошла около 1:30. Компания молодых людей ехала на автомобиле «Хонда Аккорд», за рулём находился пьяный 29-летний водитель, к тому же не имеющий прав. В какой-то момент он не справился с управлением, автомобиль занесло, и он перевернулся на бок.

На месте погибли двое пассажиров – 19-летний молодой человек и девушка. Её личность была установлена не сразу, но сейчас выяснилось, что ей было всего 17 лет. Погибшая была студенткой.

В больницу доставили трёх человек, один из которых и скончался во второй половине дня.

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ дали срок интернет-извращенцу из Москвы
В Улан-Удэ дали срок интернет-извращенцу из Москвы
Происшествия, 10.10.2022
Потерпевшей по делу оказалась восьмилетняя девочка
В Улан-Удэ пьяная женщина-водитель веселилась при задержании
В Улан-Удэ пьяная женщина-водитель веселилась при задержании
Происшествия, 10.10.2022
Пьяная женщина требовала отпустить её к детям
В Улан-Удэ неизвестный живодёр прострелил собаке челюсть
В Улан-Удэ неизвестный живодёр прострелил собаке челюсть
Происшествия, 10.10.2022
Ветеринары бросятся за жизнь собаки Виты
Повар и учитель из Иркутской области отдали мошенникам больше двух миллионов
Повар и учитель из Иркутской области отдали мошенникам больше двух миллионов
Происшествия, 10.10.2022
Женщины попались на самую распространённую схему обмана
Улан-удэнец нашёл чужую карту и совершил 87 покупок
Улан-удэнец нашёл чужую карту и совершил 87 покупок
Происшествия, 10.10.2022
Владелец карты понял, что её украли, только спустя месяц
В Бурятии дерзкие лисы воруют у сельчан кур
В Бурятии дерзкие лисы воруют у сельчан кур
Происшествия, 10.10.2022
Сельчан беспокоят не только лисы, но и волки, которые убивают овец
Почти во всех районах Бурятии выросло число пожаров
Почти во всех районах Бурятии выросло число пожаров
Происшествия, 10.10.2022
Начался осенне-зимний пожароопасный период
Улан-удэнец поехал домой с мешком конопли на попутке
Улан-удэнец поехал домой с мешком конопли на попутке
Происшествия, 10.10.2022
Автомобиль остановили автоинспекторы
В Улан-Удэ студентка отдала 100 тысяч за фальшивые авиабилеты
В Улан-Удэ студентка отдала 100 тысяч за фальшивые авиабилеты
Происшествия, 10.10.2022
Мошенники обманули девушку, мечтавшую о путешествии за границу
В Бурятии стало меньше утопленников
В Бурятии стало меньше утопленников
Происшествия, 10.10.2022
Сотрудники МЧС подвели итоги летнего купального сезона
В Улан-Удэ росгвардеец спас мужчину из горящей квартиры
В Улан-Удэ росгвардеец спас мужчину из горящей квартиры
Происшествия, 10.10.2022
Пострадавший лежал в задымлённой квартире и не мог встать сам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^