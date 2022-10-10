Ещё один парень скончался в больнице
В Улан-Удэ выросло до трёх число жертв страшного ДТП, которое произошло ночью 10 октября на улице Блинова.
В больнице скончался ещё пассажир – 18-летний молодой человек. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Авария произошла около 1:30. Компания молодых людей ехала на автомобиле «Хонда Аккорд», за рулём находился пьяный 29-летний водитель, к тому же не имеющий прав. В какой-то момент он не справился с управлением, автомобиль занесло, и он перевернулся на бок.
На месте погибли двое пассажиров – 19-летний молодой человек и девушка. Её личность была установлена не сразу, но сейчас выяснилось, что ей было всего 17 лет. Погибшая была студенткой.
В больницу доставили трёх человек, один из которых и скончался во второй половине дня.
Число жертв страшного ДТП в Улан-Удэ возросло до трёх
Происшествия, Фото:
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