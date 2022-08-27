В бурятском посёлке неизвестные совершили ещё два поджога

В ночь с 26 на 27 августа на пульт пожарной охраны поступило два сообщения с разницей в 11 минут о возгораниях в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района. К месту вызовов выезжал личный состав пожарной части №49 12-го Северобайкальского отряда.
Первое сообщение о возгорании поступило в 01.43. На момент прибытия пожарных горел брусовой дом, здание было полностью охвачено пламенем. Для ликвидации возгорания потребовалось привлечение дополнительных сил - выезжал резервный караул. Огонь ликвидировали менее чем за час.
В результате пожара огнём уничтожен нежилой расселённый дом на площади 140 кв.м.
Сообщение о втором пожаре поступило в 01.54, в этом случае горел дощатый гараж. 32 минуты потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь. В результате пожара повреждён деревянный гараж на площади 60 кв.м. Доступ к строению свободный.
Пострадавших нет.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, по предварительным данным, причиной обоих пожаров послужил поджог. Органами внутренних дел ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц причастных к поджогам.
Как сообщал «Байкал-Daily», поджоги в посёлке Новый Уоян начались в июле. Одной ночью загорелись сразу пять домов – четыре нежилых и один трёхквартирный. Следующей ночью неизвестный спалил ещё один дом.
Затем уже в августе, а именно в ночь с 25 на 26 августа, в Новом Уояне произошло семь пожаров. Предварительной причиной происшествий является поджог.