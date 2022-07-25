Тушили пожары общими усилиями
Сегодня в три часа ночи в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии загорелся трёхквартирный дом. На место происшествия выехал боевой расчёт пожарной части №49.
В результате пожара выгорела нежилая квартира на площади 47 квадратных метра. Соседние квартиры и их жильцы не пострадали.
На этом возгорания в Новом Уояне не закончились. В течение полутора часов произошло возгорания ещё четырёх неэксплуатируемых домов. Для тушения пожаров были привлечены добровольные пожарные и весь, свободный от несения дежурства, личный состав пожарной части. Общими усилиями все пожары были ликвидированы.
Прибывший на место пожара дознаватель установил, что причиной всех пяти пожаров является умышленный поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На севере Бурятии за ночь подожгли пять домов
Происшествия, Фото:
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