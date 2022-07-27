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В Бурятии продолжает орудовать неизвестный пироман

В Бурятии продолжает орудовать неизвестный пироман
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Очередной поджог произошёл ночью

В посёлке Новый Уоян в Северо-Байкальском районе неизвестный поджёг ещё один дом. Пожар произошёл ночью 26 июля.

- Ночью поступило сообщение о возгорании дома в посёлке Новый Уоян. На момент прибытия первого подразделения пожарных огнём был охвачен трёхквартирный нежилой дом. Строение брусовое, окна и двери отсутствовали, электричество отключено, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние постройки и в течение получаса ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 200 кв.м. Пострадавших нет.

Предварительная причина установлена – это вновь поджог. Кто его совершил, пока неизвестно, пиромана ищет полиция.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 25 июля в Новом Уояне загорелись сразу пять домов. Сперва загорелся трёхквартирный жилой дом, а затем в течение ночи – ещё четыре нежилых. Все строения были подожжены специально. 


В июне 2020 года полицейские в Улан-Удэ поймали 28-летнего пиромана, который поджигал дома в СНТ «Зенит». После поджогов он выбегал на улицу и помогал местным жителям тушить огонь. Причём в одном из случаев пытался выдать себя за очевидца и даже изложил полиции свою версию произошедшего.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч.2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.


пожар Поджог

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