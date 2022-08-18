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Мотоциклист без прав разбился в Бурятии

Мотоциклист без прав разбился в Бурятии
Происшествия, 
Водитель скончался на месте аварии

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 18 августа, в Тункинском районе Бурятии. Погиб 29-летний молодой человек, управлявший мотоциклом, не имея на это водительских прав.

- По предварительным данным, 29-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» (не имеет прав управления мототранспортом), следуя от автодороги Зактуй – Аршан в направлении села Талон, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Отметим, мотоциклист был без шлема.



С начала года с участием мототранспорта в Бурятии зарегистрировано 98 ДТП. Два человека погибли, 62 получили травмы. При этом 60 случаях водители не имели прав управления транспортом, в 19 ДТП были в состоянии алкогольного опьянения, а в 36-ти - без мотошлема.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 13 августа. В Селенгинском районе погиб 30-летний водитель «Тойоты Камри», опрокинувшейся в кювет.

12 августа вблизи села Зырянск в Прибайкальском районе «Тойота Креста» съехала с дороги и перевернулась на крышу. 24-летний водитель погиб на месте.

10 августа в Улан-Удэ водитель «КамАЗа» насмерть сбил девятилетнего мальчика.


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