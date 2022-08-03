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В Улан-Удэ «заминировали» Арбитражный суд и «Форум»

В Улан-Удэ «заминировали» Арбитражный суд и «Форум»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Здания осматривают сотрудники оперативных служб

Сегодня утром в Улан-Удэ вновь поступили сообщения с угрозами минирования. По информации источника «Байкал-Daily», анонимки касаются Арбитражного суда Бурятии и торгового центра «Форум».

Сейчас на месте работают взрывотехники. Сотрудники и посетители эвакуированы.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 июня поступали сообщения о «минировании» здания Верховного суда Бурятии, а также зданий районных и мировых судов Октябрьского и Железнодорожного районов Улан-Удэ. В ходе осмотра помещений взрывоопасных веществ обнаружено не было.

11 июля история повторилась. Сообщения об угрозе взрыва получили Верховный суд, районные и мировые суды Октябрьского и Железнодорожного районов. По результатам осмотра взрывотехники ОМОН также ничего не нашли.
угроза взрыва

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