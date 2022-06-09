В бурятских судах не нашли взрывных устройств

Специалисты-взрывотехники осмотрели здание Верховного суда Бурятии, а также здания районных и мировых судов Октябрьского и Железнодорожного районов Улан-Удэ. Опасных предметов нигде не обнаружено.
- Сегодня поступило сообщение о минировании зданий судебной системы региона. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан. Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра административных зданий опасных устройств и предметов не обнаружили. По предварительным данным, поступившее сообщение носило недостоверный характер, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Отметим, накануне, 9 июня неизвестный направил информацию об угрозе взрыва судов Ижевска. Посетители и сотрудники районных судов были эвакуированы, информация также оказалась ложной.