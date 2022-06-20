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В Улан-Удэ в ДТП погиб водитель Mitsubishi

В Улан-Удэ в ДТП погиб водитель Mitsubishi
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобилист скончался в больнице

C 17 по 20 июня в Бурятии зарегистрировано 67 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе четыре ДТП, в которых травмы получили четыре человека, и один погиб. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.

Смертельное ДТП произошло 18 июня в Улан-Удэ. 46-летний водитель Mitsubishi Airtrek на улице Магистральная совершил съезд с дороги. Автомобиль опрокинулся.

Водитель был доставлен в больницу, где позже скончался.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 4 июня. В опрокинувшемся «УАЗе» погиб 56-летний пассажир.

1 июня в Тарбагайском районе опрокинулся трактор, которым управлял мужчина без прав, к тому же пьяный. На месте погибла 40-летняя пассажирка.

Ночью 30 мая в том же Тарбагатайском районе погиб 35-летний мужчина, перевернувшийся на «Тойоте Корона».

29 мая в Кяхтинском районе погиб пятилетний мальчик. Он ехал в кабине микрогрузовика, которым управлял пьяный дядя ребёнка, не имеющий к тому же водительских прав. Когда грузовик опрокинулся, малыш вылетел из окна, и его насмерть придавило кабиной.

28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка. Она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня

Также 28 мая произошло смертельное ДТП в Кяхте. В столкновении двух легковушек погиб 21-летний молодой человек, ещё три человека получили травмы.

ДТП смерть

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