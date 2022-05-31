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В Бурятии погиб водитель перевернувшейся машины

В Бурятии погиб водитель перевернувшейся машины
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель погиб на месте

Ночью 30 мая в Тарбагатайском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 35-летний мужчина, перевернувшийся на «Тойоте Корона».

- Водитель автомобиля «Тойота Корона», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Тарбагатая, в 3 км от села Солонцы не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В последние дни в Бурятии зафиксирована череда смертельных автоаварий. Как сообщал «Байкал-Daily», 29 мая в Кяхтинском районе Бурятии погиб пятилетний мальчик. Он ехал в кабине микрогрузовика, которым управлял пьяный дядя ребёнка, не имеющий к тому же водительских прав. Когда грузовик опрокинулся, малыш вылетел из окна, и его насмерть придавило кабиной.

28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка. Она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня. Её друзья получили серьёзные травмы и по-прежнему находятся в больницах.

В тот же день произошло смертельное ДТП в Кяхте. В столкновении двух легковушек погиб 21-летний молодой человек, ещё три человека получили травмы.

ДТП смерть

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