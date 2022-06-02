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В Бурятии по вине пьяного тракториста погибла пассажирка

В Бурятии по вине пьяного тракториста погибла пассажирка
Происшествия, 
Смертельное ДТП произошло в Тарбагатайском районе

1 июня в Бурятии произошло смертельное ДТП. В Тарбагайском районе опрокинулся трактор, которым управлял мужчина без прав, к тому же пьяный.

- В 18:20 40-летний водитель трактора XZS-244, без госномера, не имеющий права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения следовал со стороны села Барыкино в направлении села Харитоново. В километре от Барыкино водитель совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием трактора, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 40-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП.

Отметим, с начала года сотрудники ГИБДД на дорогах Бурятии задержали более 2500 водителей в состоянии опьянения.

В последние дни в Бурятии зафиксирована череда смертельных автоаварий. Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 30 мая в том же Тарбагатайском районе погиб 35-летний мужчина, перевернувшийся на «Тойоте Корона».

29 мая в Кяхтинском районе погиб пятилетний мальчик. Он ехал в кабине микрогрузовика, которым управлял пьяный дядя ребёнка, не имеющий к тому же водительских прав. Когда грузовик опрокинулся, малыш вылетел из окна, и его насмерть придавило кабиной.

28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка. Она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня. Её друзья получили серьёзные травмы и по-прежнему находятся в больницах.

В тот же день произошло смертельное ДТП в Кяхте. В столкновении двух легковушек погиб 21-летний молодой человек, ещё три человека получили травмы.
ДТП смерть

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