В автоаварии один человек погиб и три пострадали
В субботу, 28 мая, около 4.30 часов утра в Кяхте в Бурятии произошло ДТП, унёсшее жизнь 21-летнего молодого человека. Столкнулись «Тойота Камри» и «Тойота Корона».
- По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Корона» под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП 21-летний пассажир «Камри» получил смертельную травму, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Оба водителя и 33-летняя пассажирка «Тойоты Короны» госпитализированы в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 24 мая в Улан-Удэ. В столкновении легковушки с лесовозом скончалась 85-летняя пассажирка.
В Бурятии в ДТП погиб 21-летний пассажир
Происшествия, Фото:
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