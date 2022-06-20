 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 июня

19 июня

Популярное

Улан-удэнец, выгораживая преступника, сам оказался в суде

Улан-удэнец, выгораживая преступника, сам оказался в суде
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину оштрафовали за дачу ложных показаний

Ранее судимый житель Улан-Удэ признан виновным в даче ложных показаний.

В судебном заседании установлено, что подсудимый являлся свидетелем по уголовному делу. Зная об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, он решил помочь приятелю избежать уголовной ответственности. Мужчина сообщил дознавателю, а затем суду ложные сведения о непричастности лица к совершенному преступлению.

- Советский районный суд Улан-Удэ назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец, выгораживая преступника, сам оказался в суде
Улан-удэнец, выгораживая преступника, сам оказался в суде
Происшествия, 20.06.2022
Мужчину оштрафовали за дачу ложных показаний 
В Улан-Удэ кошку выбросили с четвёртого этажа
В Улан-Удэ кошку выбросили с четвёртого этажа
Происшествия, 18.06.2022
Травмированную кошку, выброшенную с высоты, первыми нашли дети
В Бурятии ввели режим ЧС из-за размытых дороги и моста
В Бурятии ввели режим ЧС из-за размытых дороги и моста
Происшествия, 18.06.2022
Муниципальный режим ЧС объявлен в Окинском районе
В Бурятии воду для тушения лесного пожара везут вертолётом
В Бурятии воду для тушения лесного пожара везут вертолётом
Происшествия, 18.06.2022
Пожар действует в местности, куда добраться можно только по воздуху
В Улан-Удэ рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва
В Улан-Удэ рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва
Происшествия, 17.06.2022
И женщина, и ребёнок пока находятся в реанимации
В многоквартирном доме в Улан-Удэ произошёл взрыв
В многоквартирном доме в Улан-Удэ произошёл взрыв
Происшествия, 17.06.2022
По предварительным данным, взорвался самогонный аппарат
В Бурятии пенсионер ушёл с заимки и пропал
В Бурятии пенсионер ушёл с заимки и пропал
Происшествия, 17.06.2022
О пропавшем нет никакой информации уже неделю
Жителя Бурятии будут судить за убийство во время заготовки дров
Жителя Бурятии будут судить за убийство во время заготовки дров
Происшествия, 17.06.2022
Убийство произошло из-за разговоров о тюремном прошлом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^