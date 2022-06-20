Улан-удэнец, выгораживая преступника, сам оказался в суде

Мужчину оштрафовали за дачу ложных показаний



Ранее судимый житель Улан-Удэ признан виновным в даче ложных показаний.



В судебном заседании установлено, что подсудимый являлся свидетелем по уголовному делу. Зная об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, он решил помочь приятелю избежать уголовной ответственности. Мужчина сообщил дознавателю, а затем суду ложные сведения о непричастности лица к совершенному преступлению.



- Советский районный суд Улан-Удэ назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

