В Бурятии воровка сочинила историю о разбойном нападении

Женщину осудили за ложный донос и кражу



43-летняя жительница Баунтовского района Бурятии судом признана виновной в краже денег с банковского счёта и в ложном доносе.



Эта «детективная» история случилась в марте. В тот вечер сельчанка, её сожитель и их знакомые – семейная пара, наведались в гости к пенсионеру, где компания употребляла спиртные напитки. Мужчины быстро опьянели, поэтому рано ушли по домам, а женщины же продолжили застолье с гостеприимным хозяином.



В какой -то момент пенсионер зачем-то показал гостье свою кредитную карту со знаком бесконтактного обслуживания и даже объяснил, что по этой карте можно оплачивать покупки до 1000 рублей без ввода пин-кода. Затем беспечный хозяин на глазах у гостей положил карточку на полку и ушёл по делам.



Когда вторая гостья, опьянев, уснула, её приятельница прикарманила кредитку, и спокойно ушла домой. Через день женщина вручила сожителю кредитку и отправила его в магазин за водкой, при этом проинструктировав, чтобы он покупал товар до 1000 рублей, поскольку «пароль она забыла». Когда на телефон доверчивого пенсионера полетели смс о покупках, он помчался в магазин, но торговая точка закрылась.



На следующий день женщина снова отправила своего гражданского мужа за алкоголем. Он купил водку, но на обратном пути карту потерял. Таким образом женщина успела потратить с чужой карты 1024 рубля до тех пор, пока потерпевший наконец, догадался заблокировать кредитку.



После этого пенсионер почему-то не стал обращаться в полицию, а решил самостоятельно провести расследование. Он выяснил у продавцов магазина, кто расплачивался его картой, и понял, что её могла украсть только та самая знакомая - сожительница этого покупателя, побывавшая накануне в гостях.



Разгневанный пенсионер пошёл в направился к женщине и потребовал вернуть ему ворованную карту. Однако она возмущённо отрицала причастность к пропаже карты, и потерпевший ушёл ни с чем. Спустя три недели он вновь попытался вывести воровку на чистую воду, но женщина твердила, что не брала карту. Тогда пенсионер пригрозил полицией и ушёл.



Забеспокоившись, что собственник карты и впрямь напишет на неё заявление в полицию, она сама обратилась к правоохранителям.



В тот же вечер она позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что неизвестные у неё дома устроили разбой, мужа чуть не убили. Через некоторое время к ней домой приехали сотрудники полиции, которым она вновь сообщила, что к ней в дом ворвались разбойники. После этого её пригласили в отдел для дачи объяснения, при этом её предупредили об уголовной ответственности за дачу ложного доноса. Однако это её не остановило, и она написала заявление о том, что в отношении неё и её мужа совершено разбойное нападение. Далее она сочинила красочную историю, что разбойники проникли в их дом, угрожали им, побили её гражданского супруга, увезли его в лес, связывали, избивались.



Полицейские тут же начали отрабатывать заявление, но вскоре стражам порядка стало ясно, что всё это выдумки.



Вскоре женщина поняла, что пенсионер не обращался в полицию и её усилия отвести от себя подозрения, были напрасны. Тогда она призналась, что совершила заведомо ложный донос.



- Я решила это сделать для того, чтобы отвлечь внимание сотрудников полиции на моё заявление, и чтобы когда с заявлением в полицию обратится потерпевший, на меня никто не подумал, - говорила женщина.



Суд квалифицировал действия как кражу и как заведомо ложный донос.



- В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явку с повинной по факту хищения, неудовлетворительное состояние здоровья, возмещение ущерба потерпевшему. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также её оштрафовали на 10 тысяч рублей.



Кроме того, с осуждённой взысканы процессуальные издержки, в виде суммы, выплаченной адвокату за оказание юридической помощи по назначению, в размере 19200 рублей.



Приговор суда не вступил в законную силу.

