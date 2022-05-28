 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

Глава Бурятии поручил выслать вертолёт за пострадавшими в ДТП школьниками

Глава Бурятии поручил выслать вертолёт за пострадавшими в ДТП школьниками
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, УГИБДД по Бурятии
Пятерых школьников, перевернувшихся на машине, перевезут в Улан-Удэ

Пятерых школьников, которые перевернулись на машине в Еравнинском районе Бурятии, перевезут на лечение в Улан-Удэ. Выслать вертолёт для экстренной эвакуации поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Алексей Цыденов поручил госпитализировать в больницы Улан-Удэ всех пострадавших, независимо от степени тяжести травм, - сообщается в районной группе «Еравна-инфо».

Также глава Бурятии взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в аварии подростка.

- Держу на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Еравне. В район выехала бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф для оказания специализированной помощи и принятия решения об эвакуации, - написал Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ДТП произошло сегодня, 28 мая, около 6 часов утра в селе Исинга Еравнинского района. Опрокинулся автомобиль Daihatsu Terios, которым управляла 17-летняя школьница. В машине также ехали ещё четверо учащихся местной школы – трое из них в возрасте 17 лет, одному 15. Все пятеро подростков были госпитализированы в Еравнинскую центральную районную больницу.



У подростков травмы тяжёлой и средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. По её словам, после того, как стало известно об аварии, в район направилась бригада Территориального центра медкатастроф в составе двух анестезиолого-реанимационных бригад, сосудистого хирурга, нейрохирурга, травматолога.

Отделение МВД по Еравнинскому району проводит доследственную проверку по факту ДТП. Проведение проверки поставила на контроль прокуратура Бурятии.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных к ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

ДТП глава Бурятии Алексей Цыденов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии число госпитализированных после школьного чаепития выросло до 39
В Бурятии число госпитализированных после школьного чаепития выросло до 39
Происшествия, 28.05.2022
О состоянии отравившихся людей рассказала министр здравоохранения Бурятии
В Бурятии сгорел дом на территории фермы
В Бурятии сгорел дом на территории фермы
Происшествия, 28.05.2022
Пожар возник, вероятно, из-за короткого замыкания
В Бурятии перевернулся автомобиль с пятью школьниками
В Бурятии перевернулся автомобиль с пятью школьниками
Происшествия, 28.05.2022
За рулём автомобиля находилась 17-летняя девушка
В Бурятии в запертой квартире нашли труп
В Бурятии в запертой квартире нашли труп
Происшествия, 28.05.2022
Соседи пожаловались на трупный запах
В Бурятии в ДТП погиб 21-летний пассажир
В Бурятии в ДТП погиб 21-летний пассажир
Происшествия, 28.05.2022
В автоаварии один человек погиб и три пострадали
В Бурятии после школьного чаепития 31 человек заразился сальмонеллезом
В Бурятии после школьного чаепития 31 человек заразился сальмонеллезом
Происшествия, 28.05.2022
Часть продуктов для чаепития купили в магазинах, а блюда готовили в школьной столовой
В Бурятии на берегу реки нашли скелет
В Бурятии на берегу реки нашли скелет
Происшествия, 28.05.2022
Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины
В Бурятии психбольной ранил ножом полицейского
В Бурятии психбольной ранил ножом полицейского
Происшествия, 28.05.2022
Полицейский приехал для сопровождения молодого человека в психиатрическую больницу
В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, 28.05.2022
Все эти пожары возникли по вине людей
Бурятия вошла в число регионов ДФО с наибольшим числом рыбных браконьерств
Бурятия вошла в число регионов ДФО с наибольшим числом рыбных браконьерств
Происшествия, 27.05.2022
Генпрокуратура отметила больший объём теневого рынка незаконно добытой рыбы в ДФО
В Улан-Удэ домашняя собака повалила на землю прохожую и искусала
В Улан-Удэ домашняя собака повалила на землю прохожую и искусала
Происшествия, 27.05.2022
Калитка дома, откуда выбежала агрессивная собака, была открыта нараспашку
Двое иркутян украли у железнодорожников деталей на два миллиона
Двое иркутян украли у железнодорожников деталей на два миллиона
Происшествия, 27.05.2022
Обвиняемые похитили материалы и отправили в Московскую область
В Бурятии вокруг умирающего мужчины сутки ходили равнодушные люди
В Бурятии вокруг умирающего мужчины сутки ходили равнодушные люди
Происшествия, 27.05.2022
К умирающему мужчине подходили люди, но никто ему не помог
В Бурятии заявили о приравнивании поджогов травы к диверсии
В Бурятии заявили о приравнивании поджогов травы к диверсии
Происшествия, 27.05.2022
Ситуация с ландшафтными пожарами в республике остаётся непростой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^