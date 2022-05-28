Глава Бурятии поручил выслать вертолёт за пострадавшими в ДТП школьниками

У подростков травмы тяжёлой и средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. По её словам, после того, как стало известно об аварии, в район направилась бригада Территориального центра медкатастроф в составе двух анестезиолого-реанимационных бригад, сосудистого хирурга, нейрохирурга, травматолога.Отделение МВД по Еравнинскому району проводит доследственную проверку по факту ДТП. Проведение проверки поставила на контроль прокуратура Бурятии.- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных к ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.