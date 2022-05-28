Глава Бурятии поручил выслать вертолёт за пострадавшими в ДТП школьниками

Пятерых школьников, которые перевернулись на машине в Еравнинском районе Бурятии, перевезут на лечение в Улан-Удэ. Выслать вертолёт для экстренной эвакуации поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Алексей Цыденов поручил госпитализировать в больницы Улан-Удэ всех пострадавших, независимо от степени тяжести травм, - сообщается в районной группе «Еравна-инфо».
Также глава Бурятии взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в аварии подростка.
- Держу на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Еравне. В район выехала бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф для оказания специализированной помощи и принятия решения об эвакуации, - написал Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ДТП произошло сегодня, 28 мая, около 6 часов утра в селе Исинга Еравнинского района. Опрокинулся автомобиль Daihatsu Terios, которым управляла 17-летняя школьница. В машине также ехали ещё четверо учащихся местной школы – трое из них в возрасте 17 лет, одному 15. Все пятеро подростков были госпитализированы в Еравнинскую центральную районную больницу.
У подростков травмы тяжёлой и средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. По её словам, после того, как стало известно об аварии, в район направилась бригада Территориального центра медкатастроф в составе двух анестезиолого-реанимационных бригад, сосудистого хирурга, нейрохирурга, травматолога.
Отделение МВД по Еравнинскому району проводит доследственную проверку по факту ДТП. Проведение проверки поставила на контроль прокуратура Бурятии.
- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных к ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.