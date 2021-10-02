В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка





Личность мальчика пока не установлена. На вид ему 8-9 лет, славянской внешности, велосипед «Форвард».









Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего.По предварительным данным, сегодня около 17 часов 25-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс», не имеющий права управления транспортным средством, в районе дома 42 по улице Краснофлотская совершил наезд на ребёнка.В результате ДТП пострадавший мальчик с тяжёлыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.