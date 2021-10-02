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В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка

В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавший мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего.

По предварительным данным, сегодня около 17 часов 25-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс», не имеющий права управления транспортным средством, в районе дома 42 по улице Краснофлотская совершил наезд на ребёнка. 

В результате ДТП пострадавший мальчик с тяжёлыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. 

Личность мальчика пока не установлена. На вид ему 8-9 лет, славянской внешности, велосипед «Форвард».


ДТП

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