Ребёнок умер спустя неделю после наезда
В Улан-Удэ скончался девятилетний мальчик, которого 2 октября сбили на улице Краснофлотская. Он умер в больнице утром в субботу, 9 октября, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнка, катавшегося на велосипеде, сбил возле дома №42 на улице Краснофлотская 25-летний водитель микроавтобуса «Тойота Хайс». Молодой человек не имеет водительских прав. Имя ребёнка удалось установить не сразу, так как он получил тяжёлые травмы и был без сознания.
В Улан-Удэ скончался мальчик, которого сбил водитель без прав
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