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В Улан-Удэ скончался мальчик, которого сбил водитель без прав

В Улан-Удэ скончался мальчик, которого сбил водитель без прав
Происшествия, 
Ребёнок умер спустя неделю после наезда

В Улан-Удэ скончался девятилетний мальчик, которого 2 октября сбили на улице Краснофлотская. Он умер в больнице утром в субботу, 9 октября, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнка, катавшегося на велосипеде, сбил возле дома №42 на улице Краснофлотская 25-летний водитель микроавтобуса «Тойота Хайс». Молодой человек не имеет водительских прав. Имя ребёнка удалось установить не сразу, так как он получил тяжёлые травмы и был без сознания.



ДТП смерть

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