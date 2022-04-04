Лес загорелся по вине местных жителей
Сегодня, 4 апреля, в Бурятии обнаружен первый в 2022 году лесной пожар. Он возник в Закаменском районе.
- Лесной пожар возник по вине человека. Причиной стало неосторожное обращение с огнём, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Площадь возгорания составляет 0,10 га. На тушении работает 41 сотрудник лесной охраны и пожарных-десантников.
Пожароопасный сезон в Бурятии на сегодня открыт только в пределах Закаменского лесничества. Сотрудники Закаменского лесничества прекратили все профилактические мероприятия. Организован мониторинг за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников лесничеств в выходные и праздничные дни.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят жителей сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (3012) 20-44-44.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом, когда полыхали Якутия и Иркутская область, в Бурятии ситуация была спокойной. Лето в республике было дождливым, а специалисты тушили лесные пожары очень быстро. Как итог – было зарегистрировано наименьшее число пожаров за последние 30 лет.
Однако в этом году в Бурятии ожидается жаркая весна и сухое лето.
На прошлой глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить контроль за сельхозпалами.
- В своё время у нас посёлок Черемушки сгорел, потому что огонь по траве зашёл. Коллеги, вы всё это и так знаете. Главное сейчас всё это проконтролировать и исполнить. И главное, самим себе не давать послаблений. Ещё раз обращаю внимание - после прошлого года, когда у нас были большие осадки, появилось больше растительности, значит, в этом году гореть будем больше. По данным Росгидромета, лето будет жаркое и ветреное, соответственно, будем гореть. Поэтому надо работать, и работать не только самим, но и информировать население как нужно уберечь себя и своё имущество от огня, - призвал глава Бурятии.
Первый лесной пожар произошёл в Бурятии
Происшествия, Фото:
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