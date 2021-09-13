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Ситуация с лесными пожарами в Бурятии признана лучшей за 30 лет

Ситуация с лесными пожарами в Бурятии признана лучшей за 30 лет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии сняли особый противопожарный режим

13 сентября в связи со снижением пожарной опасности в Бурятии снят особый противопожарный режим. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Особый противопожарный режим в 2021 году был введён 1 апреля. В 2021 году из-за сложной лесопожарной обстановки режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тысяч га. Это самый низкий показатель за последние 30 лет.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тысяч га.

Этим летом 94% лесных пожаров тушили уже в первые сутки.

Самые распространенные причины возникновения лесных пожаров – это неосторожное обращение с огнём (56%) и из-за грозы (32%).

Всего за 2021 год выявлено четыре тысячи нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено более 2900 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 11,6 млн рублей.

лесные пожары

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