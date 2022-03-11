В Бурятии присяжные оправдали обвиняемых в двойном убийстве в Клюквенной пади



Уголовное дело

Уголовное дело ушло в суд летом 2021 года . Точка ещё не поставлена, так как приговор в ближайшее время огласит суд.

В деле есть и странные трагические обстоятельства. В сюжете телеканала «Россия-24» говорилось, что во время расследования погибли двое следователей, которые вели дело. Один вскоре был застрелен на охоте, другой прямо на рабочем месте был убит стажёром.