В Бурятии присяжные оправдали обвиняемых в двойном убийстве в Клюквенной пади

10 марта в Кабанском районе Бурятии коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт по громкому делу об убийстве двух девушек в местности Клюквенная падь. В преступлении обвиняются двое бывших сотрудников милиции. Однако присяжные решили, что их вина не была доказана, сообщил источник «Байкал-Daily».
Это убийство произошло в августе 2002 года. Погибли две жительницы посёлка Селенгинск – им было всего по 17 и 18 лет. Сперва они были объявлены без вести пропавшими, а жители посёлка до последнего верили, что подруг найдут живыми. Но вскоре их обгорелые тела нашли в яме в местности Клюквенная падь. Погибших опознали родители.
Долгое время дело оставалось нераскрытым. Лишь спустя 17 лет появились подозреваемые, ими оказались бывший и действующий сотрудники местного отдела полиции. По версии следствия, милиционеры, которые расправились с девушками, сами участвовали в расследовании.
По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции с девушками приехали в местность Клюквенная падь, расположенную в лесу в четырёх километрах от трассы «Иркутск – Чита». Компания употребляла спиртное. Вскоре вспыхнула ссора, и пьяные милиционеры расправились с девушками при помощи топора.
Позже появилась свидетельница по делу – третья девушка из этой же компании. По некоторым данным, ей удалось спастись, так как её в компании милиционеров в тот день заметил местный охотник и предложил увезти в посёлок на своём мотоцикле. Все эти 17 лет она молчала о расправе в Клюквенной пади, боясь за свою жизнь. Лишь после задержания обвиняемых она призналась, что они угрожали ей расправой.
В деле есть и странные трагические обстоятельства. В сюжете телеканала «Россия-24» говорилось, что во время расследования погибли двое следователей, которые вели дело. Один вскоре был застрелен на охоте, другой прямо на рабочем месте был убит стажёром.
Уголовное дело ушло в суд летом 2021 года. Точка ещё не поставлена, так как приговор в ближайшее время огласит суд.
Уголовное дело ушло в суд летом 2021 года. Точка ещё не поставлена, так как приговор в ближайшее время огласит суд.