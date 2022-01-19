Улан-удэнец воровал деликатесы из супермаркета

Кражи совершал самоуверенный вор



Поздним вечером 10 января в дежурную часть Управления МВД по Улан-Удэ поступило сообщение из магазина самообслуживания о краже продуктов на 13 тысяч рублей.



Работники магазина сами задержали молодого человека на выходе и обратились в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что 21-летний улан-удэнец выбрал понравившиеся мясные и рыбные деликатесы на прилавках, спрятал их под куртку и вышел из магазина. Возле торговой точки он сложил продукты в пакет и отдал своему знакомому, умолчав о краже.



Аналогичным способом молодой человек украл другие мясные деликатесы во второй раз.



Когда вор третий раз попытался вынести украденные продукты, он был задержан сотрудниками службы безопасности магазина.



Прибывшие полицейские установили причастность задержанного к ещё одному преступлению: грабежу в продуктовом магазине тремя часами ранее. Молодой человек зашёл в торговую точку, взял с витрины две бутылки водки, колбасу, майонез и ушёл, не расплатившись. Кассир попыталась его остановить, но не смогла догнать.



Возбуждены уголовные дела о кражах и грабеже, которые объединены в одно производство.



Полицейские устанавливают, не причастен ли задержанный к другим кражам из супермаркетов.



