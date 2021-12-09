В Бурятии произошёл крупный пожар

Дом с пристроенным гаражом сгорели полностью
8 декабря в местности Лопатки вблизи посёлка Усть-Баргузин в Бурятии загорелись двухэтажный большой дом и гараж.
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось свыше 40 минут.
Дом и гараж сгорели на площади 104 кв.м.
Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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