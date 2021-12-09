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В Бурятии произошёл крупный пожар

В Бурятии произошёл крупный пожар
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дом с пристроенным гаражом сгорели полностью

8 декабря в местности Лопатки вблизи посёлка Усть-Баргузин в Бурятии загорелись двухэтажный большой дом и гараж.

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось свыше 40 минут.


Дом и гараж сгорели на площади 104 кв.м.

Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



пожар

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