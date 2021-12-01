 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

В Бурятии мужчина поджёг дом за того, что ему не открыли дверь

В Бурятии мужчина поджёг дом за того, что ему не открыли дверь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Глава семейства вернулся домой, будучи сильно пьяным

Поздним вечером 29 ноября в полицию Курумканского района Бурятии поступило сообщение о попытке поджога дома в селе Улюхан. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, сообщили в МВД по Бурятии.

Приехавшие полицейские установили, что произошло возгорание завалинки дома. Пожар жильцы дома уже потушили. В момент попытки поджога в жилище находились пожилая женщина, её 20-летняя дочь и двое несовершеннолетних детей.

Выяснилось, что вечером 70-летний глава семьи приехал домой в сильном алкогольном опьянении. Женщины, побоявшись, что мужчина начнёт дебоширить, не открыли ему дверь (глава семьи неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение побоев супруге).

После чего хозяин ушёл в баню, стоящую во дворе, затопил её и остался там ночевать. Позже мужчина ещё раз попытался зайти в дом, но дверь ему вновь не открыли. Тогда он от обиды поджёг завалинку с опилками и пошёл спать в баню.

Спустя некоторое время дым от возгорания увидели соседи и позвонили хозяйке жилища. Женщина с дочкой потушили тлеющие опилки своими силами и обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело о попытке умышленного уничтожения имущества.
Поджог пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске поймали наркокурьера с героином на пять миллионов
В Иркутске поймали наркокурьера с героином на пять миллионов
Происшествия, 01.12.2021
Наркотики были спрятаны в коробке из-под сока
В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, явился с повинной
В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, явился с повинной
Происшествия, 01.12.2021
Мужчина бросил сбитого им пешехода, так как испугался
В Бурятии мужчина поджёг дом за того, что ему не открыли дверь
В Бурятии мужчина поджёг дом за того, что ему не открыли дверь
Происшествия, 01.12.2021
Глава семейства вернулся домой, будучи сильно пьяным
В Улан-Удэ поймали девушку, объявленную в федеральный розыск
В Улан-Удэ поймали девушку, объявленную в федеральный розыск
Происшествия, 01.12.2021
Беглянку задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Улан-Удэ ищут собак, покусавших девочку
В Улан-Удэ ищут собак, покусавших девочку
Происшествия, 01.12.2021
Стая собак напала на восьмилетнюю девочку, которая шла в школу
В Бурятии на пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
В Бурятии на пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
Происшествия, 01.12.2021
Ещё один человек был доставлен в больницу
Пропавшая сутки назад в Улан-Удэ женщина нашлась
Пропавшая сутки назад в Улан-Удэ женщина нашлась
Происшествия, 01.12.2021
Она исчезла из центра столицы Бурятии
Жительница Бурятии попала на вакансию-лохотрон
Жительница Бурятии попала на вакансию-лохотрон
Происшествия, 01.12.2021
По указанию мошенника женщина даже съездила в пустой дом
Улан-удэнка бросилась за грабителем и помогла его задержать
Улан-удэнка бросилась за грабителем и помогла его задержать
Происшествия, 01.12.2021
Уличный грабитель отнял телефон у мальчика
В Бурятии за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
В Бурятии за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Происшествия, 01.12.2021
Коронавирус в республике перешагнул отметку в 70 тысяч
В Улан-Удэ водитель «Мерседеса» без прав устроил тройное ДТП
В Улан-Удэ водитель «Мерседеса» без прав устроил тройное ДТП
Происшествия, 01.12.2021
Виновнику аварии, у которого нет прав, 19 лет
В Улан-Удэ сбили 16-летнего подростка
В Улан-Удэ сбили 16-летнего подростка
Происшествия, 01.12.2021
Наезд произошёл прямо на «зебре»
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 01.12.2021
Сейсмособытие произошло во второй половине дня 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^