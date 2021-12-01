В Бурятии мужчина поджёг дом за того, что ему не открыли дверь

Глава семейства вернулся домой, будучи сильно пьяным



Поздним вечером 29 ноября в полицию Курумканского района Бурятии поступило сообщение о попытке поджога дома в селе Улюхан. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, сообщили в МВД по Бурятии.



Приехавшие полицейские установили, что произошло возгорание завалинки дома. Пожар жильцы дома уже потушили. В момент попытки поджога в жилище находились пожилая женщина, её 20-летняя дочь и двое несовершеннолетних детей.



Выяснилось, что вечером 70-летний глава семьи приехал домой в сильном алкогольном опьянении. Женщины, побоявшись, что мужчина начнёт дебоширить, не открыли ему дверь (глава семьи неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение побоев супруге).



После чего хозяин ушёл в баню, стоящую во дворе, затопил её и остался там ночевать. Позже мужчина ещё раз попытался зайти в дом, но дверь ему вновь не открыли. Тогда он от обиды поджёг завалинку с опилками и пошёл спать в баню.



Спустя некоторое время дым от возгорания увидели соседи и позвонили хозяйке жилища. Женщина с дочкой потушили тлеющие опилки своими силами и обратились в полицию.



Возбуждено уголовное дело о попытке умышленного уничтожения имущества.

