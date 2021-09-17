Наезд произошёл на бульваре Карла Маркса
Накануне, 16 сентября, в Улан-Удэ произошёл наезд на пожилую женщину. Пострадала 73-летняя пенсионерка, которую сбили автомобиль «Тойота Королла Филдер при движении задним ходом. Произошло это на бульваре Карла Маркса.
- В 3 часа дня 45-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя по бульвару Карла Маркса, напротив дома № 10 при движении задним ходом совершил наезд на пешехода 1948 года рождения. В результате ДТП пожилая женщина с травмами была госпитализирована в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне ещё один наезд на пешехода произошёл на улице Гагарина. Женщина-водитель «Ниссана Авенир» сбила студента, вышедшего из трамвая.
В апреле в Гусиноозёрске водитель автомобиля «Лексус», тронувшийся с парковки задним ходом, насмерть задавил пешехода, упавшего на дорогу.
В марте в Улан-Удэ девушка, которую автомобиль сбил во дворе дома при движении задним ходом, получила травму позвоночника.
В Улан-Удэ водитель, сдавая задним ходом, сбил пенсионерку
Происшествия, Фото:
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