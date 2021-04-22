В Бурятии «Лексус» задавил лежащего на дороге пешехода

Произошедшее запечатлела видеокамера. На видео видно, что мужчина шёл по дороге, шатаясь. В какой-то момент он случайно упал прямо под колёса автомобиля. Вскоре из здания вышел водитель внедорожника. О том, что почти под его машиной лежит человек, он не догадывался, а потому начал движение.





