В Бурятии «Лексус» задавил лежащего на дороге пешехода

Сегодня днём в Гусиноозёрске водитель автомобиля «Лексус» насмерть задавил 50-летнего пешехода, который лежал на дороге.
- По предварительным данным, на парковке магазина 38-летний водитель автомобиля «Лексус» при движении задним ходом совершил наезд на лежащего на дороге мужчину 1970 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции.
Был ли пешеход пьян, сейчас устанавливается. По информации «Байкал-Daily», в больнице будет взята кровь для проверки на состояние алкогольного опьянения.
Произошедшее запечатлела видеокамера. На видео видно, что мужчина шёл по дороге, шатаясь. В какой-то момент он случайно упал прямо под колёса автомобиля. Вскоре из здания вышел водитель внедорожника. О том, что почти под его машиной лежит человек, он не догадывался, а потому начал движение.
13 апреля в Улан-Удэ произошёл ещё один смертельный наезд. На Верхней Берёзовке пьяный водитель внедорожника, лишённый прав, сбил насмерть женщину.