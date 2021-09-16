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В Улан-Удэ сбили студента, вышедшего из трамвая

В Улан-Удэ сбили студента, вышедшего из трамвая
Происшествия, 
Наезд на пешехода произошёл на улице Гагарина

Сегодня в 8.40 часов утра в Улан-Удэ на улице Гагарина в районе остановки общественного транспорта под колёса автомобиля попал студент. Он вышел из трамвая, когда его сбила 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан Авенир».

- В результате ДТП студент получил ушиб тазобедренного сустава. После осмотра медиками он отпущен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности при проезде остановок общественного транспорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле также на улице Гагарина произошло похожее ДТП. 16-летнюю девушку, едва вышедшую из трамвая, сбил пассажирский автобус. Водитель автобуса признал вину. МУП «Городские маршруты» практически сразу уволило мужчину.



ДТП

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