В Улан-Удэ сбили студента, вышедшего из трамвая

Сегодня в 8.40 часов утра в Улан-Удэ на улице Гагарина в районе остановки общественного транспорта под колёса автомобиля попал студент. Он вышел из трамвая, когда его сбила 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан Авенир».
- В результате ДТП студент получил ушиб тазобедренного сустава. После осмотра медиками он отпущен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности при проезде остановок общественного транспорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле также на улице Гагарина произошло похожее ДТП. 16-летнюю девушку, едва вышедшую из трамвая, сбил пассажирский автобус. Водитель автобуса признал вину. МУП «Городские маршруты» практически сразу уволило мужчину.