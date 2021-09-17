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В Бурятии пожилой водитель снёс ограду и врезался в дом

В Бурятии пожилой водитель снёс ограду и врезался в дом
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшему водителю 70 лет

Накануне, 16 сентября, в селе Кижинга в ДТП пострадал 70-летний водитель. Дедушка ехал на автомобиле «ВАЗ-2107».

На улице Калинина пожилой водитель врезался сперва в ограду, а затем в жилой дом.

- В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ на улице Гагарина женщина-водитель «Ниссана Авенир» сбила студента, вышедшего из трамвая.

Днём ранее, 15 сентября, в Кабанском районе произошло тройное ДТП, которое устроил водитель «Жигулей», не имеющий прав.

ДТП

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