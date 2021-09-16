 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 сентября

15 сентября

Популярное

В Бурятии водитель без прав устроил тройное ДТП

В Бурятии водитель без прав устроил тройное ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобили столкнулись на федеральной трассе

Накануне, 15 сентября, в Кабанском районе Бурятии произошло тройное ДТП, в котором пострадал водитель «Жигулей».

Всё произошло около четырёх часов дня на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в километре от посёлка Каменск.

- 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101» совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Кио Рио». После чего «Кио Рио» сталкивается с впереди идущим автомобилем «Тойота Марк 2», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

- Водитель «Жигулей» не имеет права управления транспортным средством, - уточнили в Госавтоинспекции по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 14 сентября, в Иволгинском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии с начала года погибли 12 мотоциклистов
В Бурятии с начала года погибли 12 мотоциклистов
Происшествия, 16.09.2021
Большинство погибших были молодыми людьми
В Бурятии водитель без прав устроил тройное ДТП
В Бурятии водитель без прав устроил тройное ДТП
Происшествия, 16.09.2021
Автомобили столкнулись на федеральной трассе
Под Ангарском погиб водитель стоящей «Лады», в которую врезался БМВ
Под Ангарском погиб водитель стоящей «Лады», в которую врезался БМВ
Происшествия, 16.09.2021
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
В Улан-Удэ эвакуировали школьников из-за подозрительного портфеля
В Улан-Удэ эвакуировали школьников из-за подозрительного портфеля
Происшествия, 15.09.2021
Инциденты с эвакуацией людей происходят второй раз за три дня
Забайкалец пытался вывезти в Китай 12 золотых слитков
Забайкалец пытался вывезти в Китай 12 золотых слитков
Происшествия, 15.09.2021
Ценный груз мужчина взялся перевезти всего за 50 тысяч
В Бурятии росгвардейцы устроили засаду на ловцов омуля
В Бурятии росгвардейцы устроили засаду на ловцов омуля
Происшествия, 15.09.2021
Браконьеры попались, когда причалили к берегу
Житель Бурятии собрал коноплю во время рыбалки
Житель Бурятии собрал коноплю во время рыбалки
Происшествия, 15.09.2021
Полицейские остановили машину из-за выключенных фар
Читинка обманом присвоила телефон подруги
Читинка обманом присвоила телефон подруги
Происшествия, 15.09.2021
Потерпевшая была пьяна и поверила, что подруга вернула её гаджет
В Бурятии ночью горело зимовье
В Бурятии ночью горело зимовье
Происшествия, 15.09.2021
Огонь потушили за 14 минут

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^