Автомобили столкнулись на федеральной трассе
Накануне, 15 сентября, в Кабанском районе Бурятии произошло тройное ДТП, в котором пострадал водитель «Жигулей».
Всё произошло около четырёх часов дня на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в километре от посёлка Каменск.
- 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101» совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Кио Рио». После чего «Кио Рио» сталкивается с впереди идущим автомобилем «Тойота Марк 2», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
- Водитель «Жигулей» не имеет права управления транспортным средством, - уточнили в Госавтоинспекции по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 14 сентября, в Иволгинском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок.
В Бурятии водитель без прав устроил тройное ДТП
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Большинство погибших были молодыми людьми
Вора удалось быстро вычислить
Автомобили столкнулись на федеральной трассе
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Инциденты с эвакуацией людей происходят второй раз за три дня
Ценный груз мужчина взялся перевезти всего за 50 тысяч
Возбуждено уголовное дело
Браконьеры попались, когда причалили к берегу
Поджигательница отомстила за расставание
Полицейские остановили машину из-за выключенных фар
Потерпевшая была пьяна и поверила, что подруга вернула её гаджет
Во время погони автомобиль занесло
Огонь потушили за 14 минут
Женщина оказала сопротивление
У водителя нет прав