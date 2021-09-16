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В Улан-Удэ сбили 30-ю с начала года электроопору

В Улан-Удэ сбили 30-ю с начала года электроопору
Происшествия,  Фото:МБУ "Горсвет"
Инцидент произошёл на Верхней Берёзовке

В столице Бурятии сбили очередную, 30-ю по счёту с начала года, опору уличного освещения. Происшествие зафиксировано на Верхней Берёзовке.

- Сегодня, 15 сентября, поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, в котором была сбита опора наружного освещения на дороге в микрорайоне Верхняя Берёзовка. Данная опора стала уже 30-й по счёту, которую повредили нетрезвые или невнимательные водители, - сообщили в МБУ «Горсвет».

Специалисты оперативно отреагировали на заявку и выехали на место аварии для восстановления опоры.



Как сообщал «Байкал-Daily», один из последних подобных инцидентов был зафиксирован 4 августа и также на Верхней Берёзовке. Столб рухнул прямо на автомобиль виновника инцидента. Водитель с места сбежал, так что он, скорее всего, был пьян.

В конце июля автомобилист в микрорайоне Аэропорт сбил электроопору и также скрылся с места, бросив машину.

В 2020 году лихачи сбили 43 опоры уличного освещения, причинив общий ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры. Стоимость ремонта светофорной стойки зависит от объёма поврежденного оборудования.
ДТП уличное освещение

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