В Улан-Удэ сбили 30-ю с начала года электроопору

В столице Бурятии сбили очередную, 30-ю по счёту с начала года, опору уличного освещения. Происшествие зафиксировано на Верхней Берёзовке.
- Сегодня, 15 сентября, поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, в котором была сбита опора наружного освещения на дороге в микрорайоне Верхняя Берёзовка. Данная опора стала уже 30-й по счёту, которую повредили нетрезвые или невнимательные водители, - сообщили в МБУ «Горсвет».
Специалисты оперативно отреагировали на заявку и выехали на место аварии для восстановления опоры.
Как сообщал «Байкал-Daily», один из последних подобных инцидентов был зафиксирован 4 августа и также на Верхней Берёзовке. Столб рухнул прямо на автомобиль виновника инцидента. Водитель с места сбежал, так что он, скорее всего, был пьян.
В конце июля автомобилист в микрорайоне Аэропорт сбил электроопору и также скрылся с места, бросив машину.
В 2020 году лихачи сбили 43 опоры уличного освещения, причинив общий ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.
Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры. Стоимость ремонта светофорной стойки зависит от объёма поврежденного оборудования.