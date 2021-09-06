Ощутимые толчки почувствовали жители высотных домов
Сегодня примерно в 15.50 часов многие жители Бурятии и Иркутской области почувствовали ощутимые толчки. «Хорошо покачало», - пишут улан-удэнцы.
О том, что они ощутили землетрясение, сообщают жители Кяхтинского, Тункинского районов, а также Улан-Удэ. Сильнее всего колебания чувствовались на верхних этажах. «Качало прямо как на корабле при качке», - поделился с «Байкал-Daily» житель высотки на Борсоева.
Толчки длились порядка 20 секунд.
Землетрясение немало напугало некоторых жителей двух регионов. Впрочем, многие, как выяснилось, его даже не заметили.
Данные о землетрясение и о том, где оно произошло, уточняются. К сожалению, сайт Байкальского филиала СО РАН, где размещается подробная информация, не работает. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» обещали уточнить информацию чуть позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последний день лета и 1 сентября «трясло» Муйский район Бурятии.
Больше всего жителей Бурятии испугали землетрясения, произошедшие в декабре 2020-го и январе 2021-го.
10 декабря эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, в 16 км от села Дубинино. Землетрясение произошло ранним утром, а длительные и сильные толчки разбудили многих жителей.
Тем же вечером случилось ещё одно заметное сейсмособытие. Жители признавались, что боялись засыпать и держали наготове документы и деньги.
12 января началась серия землетрясений в Монголии у границы с Россией. 12 января его интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. Ощутимо тряхнуло пять регионов России – сильнее всего Бурятию и Иркутскую область. Длительные толчки разбудили в то утро многих жителей Бурятии, немало испугав их. В домах тряслась мебель, люстры, а стены едва ли не ходили ходуном.
Заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.
«Хорошо покачало»: Жители Бурятии почувствовали землетрясение
Происшествия, Фото:
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