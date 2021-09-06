 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 сентября

05 сентября

Популярное

«Хорошо покачало»: Жители Бурятии почувствовали землетрясение

«Хорошо покачало»: Жители Бурятии почувствовали землетрясение
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Ощутимые толчки почувствовали жители высотных домов

Сегодня примерно в 15.50 часов многие жители Бурятии и Иркутской области почувствовали ощутимые толчки. «Хорошо покачало», - пишут улан-удэнцы.

О том, что они ощутили землетрясение, сообщают жители Кяхтинского, Тункинского районов, а также Улан-Удэ. Сильнее всего колебания чувствовались на верхних этажах. «Качало прямо как на корабле при качке», - поделился с «Байкал-Daily» житель высотки на Борсоева.

Толчки длились порядка 20 секунд.

Землетрясение немало напугало некоторых жителей двух регионов. Впрочем, многие, как выяснилось, его даже не заметили.

Данные о землетрясение и о том, где оно произошло, уточняются. К сожалению, сайт Байкальского филиала СО РАН, где размещается подробная информация, не работает. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» обещали уточнить информацию чуть позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последний день лета и 1 сентября «трясло» Муйский район Бурятии.

Больше всего жителей Бурятии испугали землетрясения, произошедшие в декабре 2020-го и январе 2021-го.

10 декабря эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, в 16 км от села Дубинино. Землетрясение произошло ранним утром, а длительные и сильные толчки разбудили многих жителей.

Тем же вечером случилось ещё одно заметное сейсмособытие. Жители признавались, что боялись засыпать и держали наготове документы и деньги.

12 января началась серия землетрясений в Монголии у границы с Россией. 12 января его интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. Ощутимо тряхнуло пять регионов России – сильнее всего Бурятию и Иркутскую область. Длительные толчки разбудили в то утро многих жителей Бурятии, немало испугав их. В домах тряслась мебель, люстры, а стены едва ли не ходили ходуном.

Заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.
землетрясение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ не стали возбуждать дело по обстрелу приюта для собак
В Улан-Удэ не стали возбуждать дело по обстрелу приюта для собак
Происшествия, 06.09.2021
Недавно представителям приюта поступил ответ из полиции  
В Иркутской области сборщик дикоросов погиб, когда его унесло течением
В Иркутской области сборщик дикоросов погиб, когда его унесло течением
Происшествия, 06.09.2021
Мужчина погиб из-за того, что у него сломался шест
В Бурятии дети повредили надгробные памятники
В Бурятии дети повредили надгробные памятники
Происшествия, 06.09.2021
Полиция проводит проверку по факту вандализма на кладбище
В Улан-Удэ в ДТП пострадали мама и маленький ребёнок
В Улан-Удэ в ДТП пострадали мама и маленький ребёнок
Происшествия, 06.09.2021
Водителя спасли подушки безопасности
Пьяная улан-удэнка устроила в баре «проверку» вымышленной спецслужбы
Пьяная улан-удэнка устроила в баре «проверку» вымышленной спецслужбы
Происшествия, 06.09.2021
Неадекватная женщина угрожала вызвать полицейских  
Улан-удэнец обокрал помощницу шаурмиста
Улан-удэнец обокрал помощницу шаурмиста
Происшествия, 06.09.2021
Вор зашёл через незапертую дверь служебного входа
Улан-удэнка надеялась на сознательность вора
Улан-удэнка надеялась на сознательность вора
Происшествия, 06.09.2021
Женщина дала шанс вору, который стащил её телефон
В Бурятии 17-летний парень угнал автомобиль
В Бурятии 17-летний парень угнал автомобиль
Происшествия, 06.09.2021
Юный угонщик решил покатать друзей
В Бурятии подожгли нежилой дом
В Бурятии подожгли нежилой дом
Происшествия, 06.09.2021
Пожарные боролись с огнём около получаса
Иркутские мошенники обещали помочь с кредитами и присваивали деньги
Иркутские мошенники обещали помочь с кредитами и присваивали деньги
Происшествия, 06.09.2021
Мошенники использовали фотографии реальной сотрудницы банка
В Бурятии на Пыхте искали пропавшего пенсионера
В Бурятии на Пыхте искали пропавшего пенсионера
Происшествия, 06.09.2021
На поиски выехали спасатели и внук пропавшего

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^