Зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3
Сегодня в 6:36 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 24,8 км юго-западнее посёлка Северомуйск.
По информации от единой дежурно-диспетчерской службы, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в этом районе также было землетрясение. Его магнитуда составляла 5,2. Толчки ощутили в нескольких населённых пунктах.
Ранее в Бурятии не раз ощущались толчки в том числе от монгольских землетрясений. Самые страшные произошли в декабре 2020-го и январе 2021-го.
10 декабря эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, в 16 км от села Дубинино. Землетрясение произошло ранним утром, а длительные и сильные толчки разбудили многих жителей.
Тем же вечером случилось ещё одно заметное сейсмособытие. Жители признавались, что боялись засыпать и держали наготове документы и деньги.
12 января началась серия землетрясений в Монголии у границы с Россией. 12 января его интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. Ощутимо тряхнуло пять регионов России – сильнее всего Бурятию и Иркутскую область. Длительные толчки разбудили в то утро многих жителей Бурятии, немало испугав их. В домах тряслась мебель, люстры, а стены едва ли не ходили ходуном.
Заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.
Муйский район Бурятии «трясёт» второй день подряд
Происшествия, Фото:
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