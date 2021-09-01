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Муйский район Бурятии «трясёт» второй день подряд

Муйский район Бурятии «трясёт» второй день подряд
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3

Сегодня в 6:36 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 24,8 км юго-западнее посёлка Северомуйск.

По информации от единой дежурно-диспетчерской службы, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в этом районе также было землетрясение. Его магнитуда составляла 5,2. Толчки ощутили в нескольких населённых пунктах. 

Ранее в Бурятии не раз ощущались толчки в том числе от монгольских землетрясений. Самые страшные произошли в декабре 2020-го и январе 2021-го.

10 декабря эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, в 16 км от села Дубинино. Землетрясение произошло ранним утром, а длительные и сильные толчки разбудили многих жителей.

Тем же вечером случилось ещё одно заметное сейсмособытие. Жители признавались, что боялись засыпать и держали наготове документы и деньги.

12 января началась серия землетрясений в Монголии у границы с Россией. 12 января его интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. Ощутимо тряхнуло пять регионов России – сильнее всего Бурятию и Иркутскую область. Длительные толчки разбудили в то утро многих жителей Бурятии, немало испугав их. В домах тряслась мебель, люстры, а стены едва ли не ходили ходуном.

Заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.
Муйский район землетрясение

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