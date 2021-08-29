Большая вода пришла ещё в два населённых пункта Кяхтинского района Бурятии





Выехали спасатели



- Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в числе прочих оперативных групп и экстренных служб оказывали помощь населению посёлка Наушки. Спасатели перевезли в безопасное место 12 человек. Также они вместе с сотрудником полиции помогли в подвозе питьевой воды для нуждающихся. Сегодня из Улан-Удэ направлены дополнительные силы спасателей, - рассказали в агентстве.



В посёлок отправился глава республики Алексей Цыденов.



На утро 29 августа в Наушках эвакуировано (выехали к родственникам) 73 человека. Подтоплено 62 придомовые территории



- Ведётся мониторинг ситуации. Осуществляется осмотр и патрулирование территории, подвоз бутилированной питьевой воды, - отмечается в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Затоплено домов выше уровня пола – 26, в этих домах остаются 17 человек, детей нет. Усиливаются и остаются на местах все силы и средства. «Готова предоставить для временного размещения ЧУЗ Узловая поликликина РЖД дополнительно 10 мест. Организуется пункт горячего питания», - добавили в группе позже.





Подтоплено ещё два населённых пункта



Также поступила информация о подтоплении других населённых пунктов в Кяхтинском районе. Это сёла Хоронхой и Усть-Кяхта.



Днём сообщили, что в Хоронхое вода прибывает. Затоплены уже 9 домов. Подтоплены 34 придомовые территории. Эвакуированы 7 человек, в том числе 3 детей. Заказан хлеб в город Кяхту для людей, оставшихся в подтопленной зоне.



Пункт временного размещения организовали в спортзале Хоронхойской средней школы.



В Усть-Кяхте подтоплено 8 придомовых участков по улице Садовая, сенокосные угодья. Проживают 26 человек, из них 14 детей, 1 пенсионер, 6 женщин. Создаётся угроза подтопления улиц: Садовая, Комсомольская, Заречная, Рабочая и Селенгинская. Эвакуированы к родственникам 10 детей из подтопленных территорий по улице Садовая.



- Устанавливается бочка с водой на подтопленной территории. Осуществляется подвоз воды, - говорилось утром в группе «Кяхта-инфо.24/7».





Жителям помогут



Глава Бурятии Алексей Цыденов, выехавший в Наушки сегодня утром, сообщил, что жителям помогут просушить дома: предоставят дизельные тепловые пушки, обеспечат дизельным топливом. Алексеем Цыденовым дано поручение приобрести дополнительно 15 тепловых пушек. Также пушки доставят из Джидинского района.



Жителям помогут с дровами на зиму. Пострадавшим от подтопления выплатят компенсации.



Глава региона рассказал журналистам, что вода идёт дальше вниз по течению и, скорее всего, дойдёт до Улан-Удэ.



- Волна сейчас отсюда идёт дальше вниз по течению. Сейчас в Хоронхое затопило дома, и подтопило участки. Волна идёт дальше на Усть-Кяхту, волна дойдет до города, поэтому надо готовиться всем населённым пунктам, которые находятся ниже по течению, включая Улан-Удэ, к подъёму уровня воды, - предупредил Алексей Цыденов.











В посёлок Наушки Кяхтинского района выехали дополнительные силы спасателей. Об этом сегодня сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.