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Большая вода пришла ещё в два населённых пункта Кяхтинского района Бурятии

Большая вода пришла ещё в два населённых пункта Кяхтинского района Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Населённым пунктам, находящимся ниже по течению реки, надо готовиться к подъёму уровня воды

В посёлок Наушки Кяхтинского района выехали дополнительные силы спасателей. Об этом сегодня сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Выехали спасатели   

- Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в числе прочих оперативных групп и экстренных служб оказывали помощь населению посёлка Наушки. Спасатели перевезли в безопасное место 12 человек. Также они вместе с сотрудником полиции помогли в подвозе питьевой воды для нуждающихся. Сегодня из Улан-Удэ направлены дополнительные силы спасателей, - рассказали в агентстве.

В посёлок отправился глава республики Алексей Цыденов.

На утро 29 августа в Наушках эвакуировано (выехали к родственникам) 73 человека. Подтоплено 62 придомовые территории

- Ведётся мониторинг ситуации. Осуществляется осмотр и патрулирование территории, подвоз бутилированной питьевой воды, - отмечается в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Затоплено домов выше уровня пола – 26, в этих домах остаются 17 человек, детей нет. Усиливаются и остаются на местах все силы и средства. «Готова предоставить для временного размещения ЧУЗ Узловая поликликина РЖД дополнительно 10 мест. Организуется пункт горячего питания», - добавили в группе позже.

Подтоплено ещё два населённых пункта   

Также поступила информация о подтоплении других населённых пунктов в Кяхтинском районе. Это сёла Хоронхой и Усть-Кяхта.

Днём сообщили, что в Хоронхое вода прибывает. Затоплены уже 9 домов. Подтоплены 34 придомовые территории. Эвакуированы 7 человек, в том числе 3 детей. Заказан хлеб в город Кяхту для людей, оставшихся в подтопленной зоне.

Пункт временного размещения организовали в спортзале Хоронхойской средней школы.

В Усть-Кяхте подтоплено 8 придомовых участков по улице Садовая, сенокосные угодья. Проживают 26 человек, из них 14 детей, 1 пенсионер, 6 женщин. Создаётся угроза подтопления улиц: Садовая, Комсомольская, Заречная, Рабочая и Селенгинская. Эвакуированы к родственникам 10 детей из подтопленных территорий по улице Садовая.

- Устанавливается бочка с водой на подтопленной территории. Осуществляется подвоз воды, - говорилось утром в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Жителям помогут 

Глава Бурятии Алексей Цыденов, выехавший в Наушки сегодня утром, сообщил, что жителям помогут просушить дома: предоставят дизельные тепловые пушки, обеспечат дизельным топливом. Алексеем Цыденовым дано поручение приобрести дополнительно 15 тепловых пушек. Также пушки доставят из Джидинского района.

Жителям помогут с дровами на зиму. Пострадавшим от подтопления выплатят компенсации.

Глава региона рассказал журналистам, что вода идёт дальше вниз по течению и, скорее всего, дойдёт до Улан-Удэ.

- Волна сейчас отсюда идёт дальше вниз по течению. Сейчас в Хоронхое затопило дома, и подтопило участки. Волна идёт дальше на Усть-Кяхту, волна дойдет до города, поэтому надо готовиться всем населённым пунктам, которые находятся ниже по течению, включая Улан-Удэ, к подъёму уровня воды, - предупредил Алексей Цыденов.




вода паводок

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