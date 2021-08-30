Жители тонущих сёл Бурятии: «В воде копали картошку, спасали, что могли»

Слёзы, отчаяние и бессилие перед природной стихией – так можно описать состояние людей, вынужденных покинуть свои подтопленные дома в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии. По данным на вечер 29 августа, вода из разлившейся реки Селенга зашла в 70 придомовых территорий. Выше уровня пола вода поднялась в 50 домах. Однако и это ещё не предел. На 8 утра 30 августа, уровень реки поднялся ещё на семь сантиметров.
На месте паводка работают два отряда Бурятской поисково-спасательной службы, и задействованы две аэролодки. На них спасатели не только эвакуируют население, также они доставляют питьевую воду, а при необходимости и медицинскую помощь для тех, кто остался в своих домах.
- В 70-ти придомовых территориях осталось 70 человек, из них девять детей, два инвалида и один мужчина старше 80 лет. Подтоплено 50 домов, где вода выше уровня пола, в них остаются 23 человека, - рассказал руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев.
Для эвакуированных в местном доме культуры организован пункт временного размещения, но желающих там переночевать не нашлось. Люди идут к родственникам, которые живут в непотопляемой зоне.
- Документы подняли, что-то забрали. Подняли вещи кое-какие повыше. Огород – всё. Бесполезно. Ничего с огорода не взяли – ни картошки, ни капусты. Сейчас к родственникам пойдём. Они ещё не знают, что мы придём, пойдём наугад, - рассказывает пенсионерка Наталья Самойлова.
По словам женщины и её мужа, такой «большой» воды в Наушках не было с 1993 года.
- В 93-м так сильно топило. С тех пор такого не было. В этот раз вода зашла в дом в пятницу. Ночевали в доме, когда вода уже стояла, - добавляют супруги Самойловы.
В воскресенье на место паводков выезжал глава Бурятии Алексей Цыденов. После осмотра пострадавших территорий и встречи с местными жителями, в пункте временного размещения он провёл совещание с руководителем местной администрации, представителями Роспотребнадзора, скорой помощи, спасателями и полицейскими.
- Мы получили бактериофаги и вакцины от гепатита А. Вакцин достаточно, но на сегодня у нас недостаточно бактериофагов. Бактериофагирование проводится во время всего нахождения воды. Даже если эвакуируется ребёнок или взрослый из зоны подтопления, он в дальнейшем должен «фагироваться». Мы посчитали, и у нас запасы на четыре-пять дней бактериофагов. Это с учётом ситуации на субботу, – сообщила представитель территориального отдела Роспотребнадзора.
Алексей Цыденов поручил увеличить количество поставок бактериофага. Также принято решение закупить дополнительные тепловые пушки для просушки домов после спада воды. Сейчас пять тепловых пушек задействованы в селе Шартыкей Джидинского района, где подтопление произошло ещё в начале августа.
- Управлению капитального строительства и минстрою поручение, чтобы приобрели пушки, они всё равно всегда на стройке нужны, и сюда поставили. Потом заберут себе. Минимум 15 нужно. Скоро холода, просушиваться нужно быстро, - отметил глава Бурятии.
На этом рабочая поездка главы Бурятии не закончилась. Алексей Цыденов также побывал в подтопленных посёлках, которые находятся вниз по течению.
По сообщениям группы «Кяхта-Инфо 24/7», в селе Хоронхой Кяхтинского района вода продолжает прибывать. На утро 30 августа затоплены 12 домов, накануне их было 10. Также прибавилось количество подтопленных придомовых территорий. Сейчас их 58.
На затопленной территории проживают 252 человека. Часть местных жителей эвакуирована.
- У нас вода в подполье, сейчас идёт уже всё в дом. В огородах везде вода. Муж дома остался караулить. Там ещё коровы, не могу перегнать. Там вода уже по пояс, - рассказывает со слезами на глазах Людмила Курова, жительница села Хоронхой.
Сейчас в селе работают 11 спасателей, а также доставлена аэролодка.
Дальше по течению находится село Усть-Кяхта. Там Селенга тоже вышла из берегов. На утро сегодняшнего дня 12 придомовых территорий затоплены. В дома вода ещё не зашла.
Чтобы спасти урожай, хотя бы для прокорма животных зимой, местные жители по колено в воде пытаются выкапывать картофель.
- Тоже вот травму получила, картошку в субботу копали, и засадила себе стекло. В воде по колено утонули, копали, спасали, что могли, - рассказывает жительница села Усть-Кяхта.
- Как могли спасали. Хотя бы чушкам спасти, скоту, - добавляет её односельчанин.
Алексей Цыденов заверил местных жителей, что потерявшим из-за паводков урожай будет оказана компенсация. Также помогут и тем, кто потерял дрова. Кроме этого, вне зависимости от потерь, всем пострадавшим в первую очередь будет выплачено 10 тысяч рублей.
- Всем затопленным по 10 тысяч сразу. Это первое. Второе. По утрате имущества, где вода уже зашла и всё поплыло, там по 100 тысяч на человека. Где вода в дом не зашла, где, например, баня пострадала, до 50 тысяч у нас. Отдельно активируем огороды, отдельно активируем дрова, - подытожил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», также поручено готовиться к паводкам всем населённым пунктам, что находятся ниже по течению, в том числе и Улан-Удэ.