В Бурятии жители подтопленного посёлка в ограды заплывают на лодках









- Это утреннее видео. Вода в четырёх квартирах, не перестаёт подниматься. Чтобы попасть в дом через основную калитку, приходится заплывать на лодке. Бродни по самый пах уже не помогают, только лодка. В доме воды по колено, - рассказал местный житель.



Ещё одна жительница Наушек поделилась, что в её доме «вода уже до окон».



Другая местная жительница рассказывает, что вода ей лично приходится по грудь. По словам женщины, в дефиците сейчас сапоги-болотники.



- Люди добрые, у кого есть болотники, одолжите, пожалуйста, в Кяхте они закончились. В броднях мы тонем. Вода уже по грудь, - написала женщина в местном чате.



- Вы не представляете, как нам страшно смотреть на свои затопленные дома, - делится в соцсети ещё одна местная жительница.



Стало больше эвакуированных людей. Если накануне покинула свой дом и уехала к родственникам одна женщина, то на сегодня эвакуировались уже 11 человек. Все они разместились у своих родных.



В местном доме культуры развернули пункт временного размещения. Сейчас он укомплектовывается. «Поставлено 15 спальных мест», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Дополнительно организован подвоз бутилированной воды.



На месте работает районная оперативная группа. Сегодня на помощь жителям посёлка выехали спасатели из Гусиноозёрска, а также аэромобильная группировка МЧС и группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Как сообщал «Байкал-Daily», большая вода - Это утреннее видео. Вода в четырёх квартирах, не перестаёт подниматься. Чтобы попасть в дом через основную калитку, приходится заплывать на лодке. Бродни по самый пах уже не помогают, только лодка. В доме воды по колено, - рассказал местный житель.Ещё одна жительница Наушек поделилась, что в её доме «вода уже до окон».Другая местная жительница рассказывает, что вода ей лично приходится по грудь. По словам женщины, в дефиците сейчас сапоги-болотники.- Люди добрые, у кого есть болотники, одолжите, пожалуйста, в Кяхте они закончились. В броднях мы тонем. Вода уже по грудь, - написала женщина в местном чате.- Вы не представляете, как нам страшно смотреть на свои затопленные дома, - делится в соцсети ещё одна местная жительница.Стало больше эвакуированных людей. Если накануне покинула свой дом и уехала к родственникам одна женщина, то на сегодня эвакуировались уже 11 человек. Все они разместились у своих родных.В местном доме культуры развернули пункт временного размещения. Сейчас он укомплектовывается. «Поставлено 15 спальных мест», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Дополнительно организован подвоз бутилированной воды.На месте работает районная оперативная группа. Сегодня на помощь жителям посёлка выехали спасатели из Гусиноозёрска, а также аэромобильная группировка МЧС и группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Как сообщал «Байкал-Daily», большая вода пришла в посёлок в связи с повышением уровня реки Селенга . В посёлке действует режим ЧС.









фото - республиканское агентство ГО и ЧС



В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии растёт затопленных домов. Накануне вечером сообщалось, что вода выше уровня пола была в двух домах, сегодня утром их число выросло до шести. А по последней оперативной информации администрации Кяхтинского района, вода пришла уже в 17 домов.Местный житель заснял свой подтопленный дом, видео появилось в паблике ves_ulan_ude. На видео виден затопленный придомовой участок и высокий уровень –по колено – воды в доме.