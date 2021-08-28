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В Бурятии жители подтопленного посёлка в ограды заплывают на лодках

В Бурятии жители подтопленного посёлка в ограды заплывают на лодках
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Число затопленных домов в посёлке Наушки растёт

В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии растёт затопленных домов. Накануне вечером сообщалось, что вода выше уровня пола была в двух домах, сегодня утром их число выросло до шести. А по последней оперативной информации администрации Кяхтинского района, вода пришла уже в 17 домов.

Местный житель заснял свой подтопленный дом, видео появилось в паблике ves_ulan_ude. На видео виден затопленный придомовой участок и высокий уровень –по колено – воды в доме.

 

- Это утреннее видео. Вода в четырёх квартирах, не перестаёт подниматься. Чтобы попасть в дом через основную калитку, приходится заплывать на лодке. Бродни по самый пах уже не помогают, только лодка. В доме воды по колено, - рассказал местный житель.

Ещё одна жительница Наушек поделилась, что в её доме «вода уже до окон».

Другая местная жительница рассказывает, что вода ей лично приходится по грудь. По словам женщины, в дефиците сейчас сапоги-болотники.

- Люди добрые, у кого есть болотники, одолжите, пожалуйста, в Кяхте они закончились. В броднях мы тонем. Вода уже по грудь, - написала женщина в местном чате.

- Вы не представляете, как нам страшно смотреть на свои затопленные дома, - делится в соцсети ещё одна местная жительница.

Стало больше эвакуированных людей. Если накануне покинула свой дом и уехала к родственникам одна женщина, то на сегодня эвакуировались уже 11 человек. Все они разместились у своих родных.

В местном доме культуры развернули пункт временного размещения. Сейчас он укомплектовывается. «Поставлено 15 спальных мест», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Дополнительно организован подвоз бутилированной воды.

На месте работает районная оперативная группа. Сегодня на помощь жителям посёлка выехали спасатели из Гусиноозёрска, а также аэромобильная группировка МЧС и группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», большая вода пришла в посёлок в связи с повышением уровня реки Селенга. В посёлке действует режим ЧС.


фото - республиканское агентство ГО и ЧС 



подтопление

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