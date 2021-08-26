В Улан-Удэ парни набрали полную тележку продуктов и не расплатились

Несколько парней наполнили тележку продуктами, алкоголем и принадлежностями для приготовления шашлыка. Затем, не оплатив товар, компания ушла из магазина. Ущерб составил около 34 тысяч рублей.





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Днём 17 августа в отдел полиции № 2 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от работника супермаркета на улице Бабушкина.Преступление вскрыли только после того, как сотрудники магазина просмотрели камеры видеонаблюдения.- Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, просмотрев записи с камер, установила личность подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний улан-удэнец. Вскоре он был задержан, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Выяснилось, что молодые люди после кражи отправились на отдых.У задержанного изъяли только часть украденного, остальное они уже успели съесть и выпить.- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся дознание, - уточнили в МВД по Бурятии.