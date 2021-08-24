Мужчин было плохо видно на дороге в темноте
23 августа в Кяхтинском районе Бурятии водитель «Тойоты Карины» сбил сразу двух пешеходов. Пострадавшие приходятся друг другу братьями.
Всё произошло в 22.30 часов на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в шести километрах от Кяхты.
- 58-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» совершил наезд на двух пешеходов. Мужчины шли в попутном с автомобилем направлении, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Пострадавшим братьям по 40 и 36 лет. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.
- На одежде пешеходов отсутствовали обязательные при движении вне населённых пунктов в тёмное время суток светоотражающие элементы, - уточнили в Госавтоинспекции Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Бурятии произошло три смертельных ДТП. Погиб водитель, не пристёгнутый ремнём безопасности, водитель опрокинувшейся машины, а также пассажирка автомобиля, водитель которого, по предварительным данным, уснул за рулём.
В Бурятии водитель «Тойоты» сбил двух братьев
Происшествия, Фото:
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