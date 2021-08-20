В Иркутской области бывший лесной инспектор отправится за решётку

Сотрудник, который обязан был защищать лес, помогал его вырубить



В Иркутской области вынесли приговор в отношении 44-летнего бывшего лесного инспектора. Он признан виновным в пособничестве в совершении незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере.



В ноябре 2018 года государственный лесной инспектор сам предложил местному жителю совершить незаконную рубку. Он пообещал, что никаких проверок не будет. Также инспектор обещал обеспечить «чёрного» лесоруба договором купли-продажи лесных насаждений для придания законности заготовки.



Мужчина, приняв это предложение, привлёк для вырубки леса третьих лиц, не осведомленных, что лес они валят нелегально. В результате лесному фонду был причинён ущерб на сумму свыше 850 тысяч рублей.



Районный суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Однако надзорное ведомство на приговор суда внесло апелляционное представление в связи с мягкостью наказания.



Иркутский областной суд, согласившись с доводами прокурора, изменил решение суда первой инстанции. Бывший лесной инспектор получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.





