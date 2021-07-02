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В Бурятии подтопило участки и территорию школы

В Бурятии подтопило участки и территорию школы
Происшествия,  Фото:из архива
В нескольких районах зафиксированы подтопления после сильных дождей

Из-за обильных осадков вчера, 1 июля в Прибайкальском районе Бурятии уровень воды в реке Иркилик поднялся на 40 см. В результате этого оказались подтоплены три приусадебных участка. Подтопления жилых домов не зафиксировано, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На место выехали оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и рабочая группа администрации Прибайкальского района.

Было организовано оповещение населения, выставлены вешки для мониторинга уровня воды. После обустройства отводного канала вода с приусадебных участков ушла.

Сегодня запланирован мониторинг обстановки, а при необходимости – работы по отводу воды.

Также 1 июля из-за дождей на территории школы для детей-сирот в улусе Галтай Мухоршибирского района наблюдался выход воды в районе отдельно стоящего здания мастерской. В школе находятся 19 человек персонала и трое детей.

Силами администрации сельского поселения «Калиновский сельсовет» были проведены работы по отводу воды. Жизнедеятельность школы не была нарушена. Угрозы подтопления нет.

Сегодня запланированы работы по укреплению насыпи для отвода воды.

В посёлке Маловский Баунтовского района в результате сильных дождей вечером 1 июля был подтоплен частный жилой дом.

Староста посёлка и местные жители провели работы по очистке водоотводной траншеи. В результате вода из жилого дома ушла.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также в Кабанском районе из-за дождей размыло дорогу, где сняли асфальт для ремонта.

Также размыло дорожное полотно объездной дороги в Бичурском районе.

Власти Улан-Удэ готовятся к возможному паводку. На днях был утверждён состав городской противопаводковой комиссии, а также план мероприятий по прохождению летнего паводка.
подтопление
 
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