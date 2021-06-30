Движение грузового транспорта приостановлено
В Бичурском районе Бурятии из-за подъёма уровня воды в реке Ара-Киреть на 93 км автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта произошёл размыв дорожного полотна объездной дороги.
В настоящее время приостановлено движение грузового транспорта. Движение легкового организовано через мост.
Как только уровень воды спадёт, дорожники приступят к восстановлению дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В Бичурском районе Бурятии размыло дорогу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Движение грузового транспорта приостановлено
Ущерб составил более 200 тысяч рублей
Мужчина защищался от разозлившегося пенсионера
Также мужчину лишили водительских прав
Трагедия произошла на трассе «Байкал»
Мужчина выловил девять омулей
Пенсионерка совершила более 100 переводов
Пропажу владелица телефона обнаружила через час
Мужчина пытался скрыться от полицейских
Мужчин «приманил» кедрач на монгольской стороне
Краснокнижное растение мужчина уничтожил, чтобы продать китайцам
Девушка напрасно доверила ключи своему приятелю
Братья вытащили бабушку, которая не могла передвигаться самостоятельно
Вор перевозил крышки в самодельной тележке
Подростка ищут более 130 человек