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В Бичурском районе Бурятии размыло дорогу

В Бичурском районе Бурятии размыло дорогу
Происшествия,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Движение грузового транспорта приостановлено

В Бичурском районе Бурятии из-за подъёма уровня воды в реке Ара-Киреть на 93 км автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта произошёл размыв дорожного полотна объездной дороги.

В настоящее время приостановлено движение грузового транспорта. Движение легкового организовано через мост.

Как только уровень воды спадёт, дорожники приступят к восстановлению дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
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