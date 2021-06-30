В Бичурском районе Бурятии размыло дорогу

Происшествия, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Движение грузового транспорта приостановлено



В Бичурском районе Бурятии из-за подъёма уровня воды в реке Ара-Киреть на 93 км автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта произошёл размыв дорожного полотна объездной дороги.



В настоящее время приостановлено движение грузового транспорта. Движение легкового организовано через мост.



Как только уровень воды спадёт, дорожники приступят к восстановлению дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

