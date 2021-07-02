Машины проезжают с трудом
На четырёхкилометровом участке автомобильной дороги Тресково-Шергино-Оймур-Заречье (км 48-51) в районе села Дулан Кабанского района Бурятии идёт капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.
Подрядная организация сняла старое асфальтобетонное покрытие. Земляное полотно на этом участке автомобильной дороге глинистое. В связи с затяжными дождями произошло его перенасыщение водой. В результате дорогу размыло, проезд на участке дороги затруднён.
- Подрядная организация приступает к отсыпке участка автомобильной дороги. Для работ привлечена дополнительная техника, - сообщили в минстрансе.
Также в министерстве отметили, что на участке с затруднённым движением дорожно-строительная техника подрядной организации помогает в проезде транспортным средствам.
На месте также работают специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Как сообщал «Байкал-Daily», дожди в Бурятии льют уже неделю. В Бичурском районе из-за подъёма уровня воды в реке Ара-Киреть на 93 км автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта размыло дорожное полотно объездной дороги.
В Кабанском районе Бурятии размыло дорогу
Происшествия, Фото:
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