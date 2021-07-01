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В Улан-Удэ готовят расчёты по эвакуации людей

В Улан-Удэ готовят расчёты по эвакуации людей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ утверждён план мероприятий по прохождению летнего паводка

Распоряжением администрации Улан-Удэ утверждён состав городской противопаводковой комиссии, а также план мероприятий по прохождению летнего паводка. Комплексный план состоит из 32-х пунктов. За каждый пункт назначены ответственные, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Среди планируемых мероприятий: создание в необходимых объёмах материально-технических и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения, ежемесячная проверка системы оповещения населения, проверка готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий летнего паводка, уточнение зон возможного затопления, расчётов по эвакуации людей.

До середины июля районные администрации подготовят резервные ёмкости для питьевой воды в случае, если централизованная подача будет ограничена.

Также до 15 июля комитет городского хозяйства обязали ликвидировать несанкционированные свалки, убрать бункерные площадки, попадающие в зону подтопления, организовать очистку русла реки Воровка, ручей Байдонов Ключ, обследовать муниципальные гидротехнические сооружения, обеспечить контроль за их состоянием в период прохождения паводка.

Управление по ЧС, районные администрации продолжают подготовку пунктов временного проживания для граждан, попадающих в зоны возможного затопления.

Будут проводиться сходы граждан для информирования о порядке действий при угрозе и возникновении ЧС.

При возникновении угрозы подтопления МУП «Водоканал» увеличит кратность лабораторных исследований воды, организовывает её подвоз.

В случае эвакуации будет организовано размещение населения и имущества в пунктах длительного проживания, обеспечена охрана пунктов длительного размещения, организовано питание, медицинская помощь пострадавшим при паводке. В соответствии с законодательством, администрации районов города должны организовать оказание материальной помощи пострадавшим, оценить причиненный ущерб.

Председателем городской противопаводковой комиссии назначен первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский, его заместителями – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев и начальник управления по ЧС Валерий Вильдавский.
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