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В Бурятии вышла из берегов река Иркилик

В Бурятии вышла из берегов река Иркилик
Происшествия,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Вышедшая из берегов река подтопила огород

Ночью 1 июля река Иркилик в Прибайкальском районе Бурятии вышла из берегов. В результате подтопленной оказалась ограда жителя одноимённого села по улице Комаровка.



После выезда комиссии ГО и ЧС Прибайкальского района решено прокопать отводной канал. Подрядчик выехал к месту работы, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7». 
 
В Бурятии сохраняется дождливая погода, обусловленная приходом южного циклона. Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ всего за два дня выпала половина месячной нормы осадков

В Бичурском районе из-за подъёма уровня воды в реке Ара-Киреть на 93 км автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта размыло дорожное полотно объездной дороги. Движение грузового транспорта было приостановлено.

река подтопление
 
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