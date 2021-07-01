В Бурятии вышла из берегов река Иркилик

Ночью 1 июля река Иркилик в Прибайкальском районе Бурятии вышла из берегов. В результате подтопленной оказалась ограда жителя одноимённого села по улице Комаровка.
После выезда комиссии ГО и ЧС Прибайкальского района решено прокопать отводной канал. Подрядчик выехал к месту работы, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».
В Бурятии сохраняется дождливая погода, обусловленная приходом южного циклона. Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ всего за два дня выпала половина месячной нормы осадков.
В Бичурском районе из-за подъёма уровня воды в реке Ара-Киреть на 93 км автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта размыло дорожное полотно объездной дороги. Движение грузового транспорта было приостановлено.