Число заражений коронавирусом в Бурятии приблизилось к 50 тысячам

Суточный прирост заражённых по-прежнему растёт
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 223 человек. Из них 78 в Улан-Удэ.
- Из выявленных за прошедшие сутки больных 155 человек были обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям, - уточнили в оперштабе.
Заболеваемость продолжает идти в гору. Сегодняшний показатель – максимальный за последнее время. Так, вчера заболели 223 человека, за день до этого 217 человек, а до этого суточный прирост был +212, +205, +190, +170, + +140, +130, +110 заразившихся соответственно. При этом совсем недавно – в апреле-начале мая ежедневно было чуть более 20-30 новых больных за сутки. Ситуация резко ухудшилась в середине мая, так что власти Бурятии признали третью волну коронавируса. При этом сейчас ковид изменился. В третью волну гораздо больше пациентов переносят инфекцию в осложнённой форме, поэтому пришлось создавать новые реанимационные койки. Более чем у 80 % больных, получающих лечение в стационарах, диагностирована тяжёлая форма заболевания.
Общее число случаев COVID-2019 в Бурятии приблизилось вплотную к 50 тысячам, достигнув 40 971. Из них 54% (21 588) приходится на жителей Улан-Удэ.
По данным министерства здравоохранения Бурятии, всего выздоровели от ковида 39 562 человек, или 96%. Накануне вылечились 156 пациентов, дополнительно сняты с наблюдения 214 человек.
Число умерших растёт ежедневно. За последние сутки скончались семь человек. С начала пандемии коронавирус забрал жизни 979 жителей Бурятии.
В стационарах республики получают лечение 2339 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 118 человек больше, чем днём ранее. У 1932 госпитализированных болезнь осложнена внебольничной пневмонией.
Больных, лежащих в отделениях реанимации, за сутки стало больше на 11. На сегодня в реанимации находится 114 пациентов. Из них только 76 старше 65 лет.
94 пациента подключены к ИВЛ. Из них старше 65 лет – 53 человека.
Число ковидных коек превысило уже 2,5 тысячи, их число растёт с каждым днём. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2527 коек: занято – 2339, свободно – 188 койки. Занятость коечного фонда составляет 92 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 9292 человека. Их число растёт стремительно: всего несколько дней назад их было менее семи тысяч, а вчера 8,2 тысячи.
Число контактных лиц также растёт ежедневно. На сегодня их 10 008 человек (более чем на 500 больше, чем сутки назад).
Как сообщал «Байкал-Dailу», в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Закаменском и Иволгинском районах Бурятии до 30 июня приостановили работу все организации общественного питания и детские сады.
По всей Бурятии действуют серьёзные временные ограничительные меры. Так, закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов.
В Бурятии в третью волну COVID-19 тяжело болеют беременные, рассказали врачи.
Также медики в Бурятии рассказали об основных симптомах коронавируса. В числе нечастых симптомов оказались кровохаркание и спутанность сознания.
13 соцучреждений в Бурятии перешли на тотальную изоляцию.
На фоне роста заболеваемости коронавируса в республике регистрируется рост спроса на вакцинацию.
Улан-удэнцы жалуются на огромные очереди в ковидных центрах. Глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова, комментируя ситуацию, сообщила, что медики вынуждены работать практически до ночи.
В Улан-Удэ военным медицинским специалистам вручили награды за активное участие в борьбе с COVID-19.
Число заражений коронавирусом в Бурятии приблизилось к 50 тысячам
Происшествия, Фото:
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